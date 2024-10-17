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Вестник Мордовии

Взрывом оторвало башню: оказывается, ВСУ потеряли три танка Challenger 2

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

82-я отдельная десантно-штурмовая бригада формирований киевского режима потеряла, на самом деле, не два, как сообщалось ранее, а три из четырнадцати поставленных Британией танков. Об этом пишет телеграм-канал bmpd.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Причем, как и вторая боевая машина, этот образец был уничтожен во время нападения на Курское приграничье. Встреча с российским противотанковым боеприпасом стала для него фатальной, танк взорвался, и многотонная башня улетела в сторону на много метров.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В одном из своих репортажей британское телевидение демонстрировало, как эксплуатируются такие тяжелые боевые машины в ВСУ. Многих в этом сюжете удивило, что боеприпасы к нарезной 120-мм пушке находятся в боевом отделении совершенно открыто, и в случае поражения танк будет без проблем уничтожен.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

За длительное время пребывания в составе 82-й ДШБр британские "подарки" всего лишь несколько раз участвовали в реальных боевых действиях, и почти всегда это заканчивалось потерями. Тем не менее, командование необандеровцев хотело бы получить новые партии таких не слишком удачных образцов техники, но англичане отказывают, так как намерены шасси оставшихся танков использовать для создания Challenger 3, при этом ожидается, что часть из них будет разобрана на запчасти.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Продукция
Challenger 2
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