ВКС РФ уничтожили три пункта подготовки террористов в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили три пункта подготовки террористов, один склад и две мастерские по изготовлению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сирии. Об этом во вторник, 15 октября, сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан первого ранга Олег Игнасюк.

«Боевики действующих в идлибской зоне деэскалации радикальных формирований не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня. В целях пресечения подобных попыток ВКС России нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне деэскалации», — сказал он.

Также, по его словам, в провинции Алеппо в результате минометного обстрела со стороны террористов по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра был ранен один сирийский военнослужащий.

Ранее, 14 октября, Игнасюк рассказал, ВКС РФ нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии. Также, по его словам, в идлибской зоне деэскалации в результате минометного обстрела со стороны боевиков из района Руайха по позициям сирийской армии в районе населенного пункта Эль-Джрада был ранен один военнослужащий ВС САР.