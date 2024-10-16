В США призвали не сравнивать поддержку, которую оказывают Украине и Израилю

Зампресс-секретаря американского Минобороны Сабрина Сингх отметила, что обязательства перед странами различаются

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх призвала не сравнивать поддержку, которую США оказывают Украине, и американскую поддержку Израиля. В ходе брифинга для журналистов она пояснила, что конфликты в этих регионах требуют разных возможностей и подходов, и воспользовалась в этой связи фразеологическим оборотом: "Это все равно, что сравнивать яблоки с апельсинами".

"Разные возможности, разные войны, разные регионы, и обязательства перед Израилем и Украиной также различаются," - отметила Сингх, отвечая на вопрос, почему системы ПРО THAAD, размещенные в Польше и Румынии, не используются для защиты Украины.

Она добавила, что США продолжают поддерживать обе страны, учитывая их "уникальные потребности". "Мы поддерживаем как Украину, так и Израиль в зависимости от их специфических запросов и задач," - подчеркнула Сингх.

Ранее Министерство обороны США подтвердило отправку Израилю батареи THAAD для отражения потенциальной атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана на фоне эскалации напряженности в ближневосточном регионе.