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ТАСС

Пентагон признал ограниченность запасов военной помощи США для Украины и Израиля

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

15 октября. /ТАСС/. Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что запасы военной помощи Соединенных Штатов не безграничны, и Пентагон сталкивается с давлением на систему снабжения.

"Это справедливая оценка - наши запасы не бесконечны. Вы видели, как мы запрашивали дополнительные пакеты помощи для поддержки Украины и Израиля. Мы также столкнулись с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы," - отметила Сингх, отвечая на вопрос о способности Вашингтона предоставлять оружие обеим странам до тех пор, пока это необходимо.

Она подчеркнула, что США продолжают оказывать помощь Украине на поле боя, а также поддерживать Израиль в вопросах его самообороны. "Мы будем продолжать сотрудничать с оборонной промышленной базой, чтобы обеспечить лучшие решения для этих задач," - добавила Сингх.

Сингх указала на необходимость сотрудничества с Конгрессом для обеспечения устойчивого снабжения. По ее словам, задержка почти на шесть месяцев с принятием дополнительного пакета помощи привела к тому, что "собственные запасы США не были своевременно пополнены, что создает давление на систему."

"Но одна вещь, которую мы всегда будем делать и которой всегда думает министр, это наша собственная боеготовность. Мы всегда должны учитывать это, когда поддерживаем Украину, Ближний Восток, Израиль и наши собственные силы, а также не забываем о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе," - подчеркнула Сингх.

Президент США Джо Байден подписал 24 апреля утвержденный Конгрессом пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Израилю, Украине, а также Тайваню. 20 апреля документы были одобрены Палатой представителей, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликтов, в том числе в секторе Газа.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции. 

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Страны
Израиль
Россия
США
Тайвань
Украина
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