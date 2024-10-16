Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы новые кадры успешного поражения при помощи оптоволоконного дрона-камикадзе ВС РФ военной техники украинских оккупантов в лесах Курской области.

Как можно убедиться, оптоволоконный дрон с легкостью лавирует между деревьями и с чрезвычайной точностью поражает дислоцированную в лесу бронетехнику противника. Оптоволоконный дрон отличается от обычного способом контакта с оператором посредством оптоволоконной связи. В задней части беспилотника находится катушка с разматываемой оптоволоконной нитью.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Дроны этого типа абсолютно невосприимчивы к разного рода помехам и воздействию систем РЭБ. Такие беспилотники массово применяются в ходе боестолкновений в приграничном районе Курской области в силу того, что украинские боевики в достаточной мере насытили силы вторжения системами РЭБ.

Как правило, оптоволоконные дроны снаряжаются двумя гранатами ПГ-7ВМ, установленными с небольшим углом. Это делается для того, чтобы увеличить шансы поражения техники даже при неудачном ударе. Абсолютно никакие существующие в настоящее время средства радиоэлектронного противодействия не способны подавить передачу данных либо даже незначительно ухудшить их качество. Более того, средства радиотехнической разведки противника не способны обнаружить пункт боевого управления ввиду отсутствия радиоизлучающих антенных постов.

Обозреватель немецкого издания Ю. Репке сетует, что ВС РФ все чаще применяют в Курской области дроны, управляемые через оптоволоконный кабель с дальностью поражения до 8 километров, успешно уничтожающие технику ВСУ.