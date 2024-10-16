Борис Джонсон обозвал Путина "негодником" после ожесточенного телефонного разговора об Украине (Daily Express, Великобритания)

DE: Путин разозлил Джонсона — не поверил, что Украину не примут в НАТО

Экс-премьер Британии Борис Джонсон был возмущен после "ожесточенного" телефонного разговора с Владимиром Путиным осенью 2021 года, сообщает Daily Express. Он уверял российского президента, что Украину не примут в НАТО в обозримом будущем. Но Путин потребовал, чтобы западные лидеры объявили об этом официально.

Осенью 2021 года британский премьер-министр вступил в открытый конфликт с Путиным во время телефонного разговора, заявив ему: "У вас нет оснований нападать на Украину. Украина в ближайшее время ни в коем случае не вступит в НАТО".

В сенсационной новой книге 81-летнего Вудворда "Война", которая выйдет завтра, рассказано о закулисной подоплеке российской военной операции, начатой в феврале 2022 года. Путин в ходе того разговора ответил Джонсону: "Что вы имеете в виду под этим "в ближайшее время"? Когда это? В следующем месяце?" Борис настаивал на своем: "В действительности Украина не вступит во всем обозримом будущем". По его мнению, Путин знал, что Украина никак не сможет стать членом НАТО, однако хотел добиться, чтобы западные лидеры заявили об этом публично.

Этот роковой телефонный разговор состоялся после саммита G20, прошедшего в Риме в октябре 2021 года. Там Бориса и мировых лидеров, в том числе, президента США Джо Байдена, французского премьера Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и ее преемника Олафа Шольца тайно проинформировали о российских планах проведения военной операции.

Комнату проверили на наличие "жучков", чтобы присутствовавших там 12 руководителей никто не подслушал. Президент Байден сказал собравшимся: "Мы все видим, что Россия сосредоточила войска на границе, как она сделала это в апреле. У нас сейчас есть информация о том, что они на самом деле думают, планируют и замышляют. Мы не знаем, решили ли они на самом деле нажать на спусковой крючок, но курок взведен".

Как пишет в своей новой книге Вудворд, Бориса аналогичным образом проинформировала МИ6 и министр обороны Бен Уоллес, и он посчитал эти разведданные "полностью заслуживающими доверия". Но у Макрона и двух немецких политиков оставались сомнения.

"Возможно, Путин блефовал, однако Джонсон считал чудовищными даже мысли об этом", — пишет легендарный автор журналистских расследований Вудворд, который вместе с Карлом Бернштайном раскрыл Уотергейтское дело, приведшее к отставке президента Ричарда Никсона.

Борис думал, что все это "игра" для Путина, который заманивает Запад в ловушку. Однако он настаивал, что публично противоречить натовской политике открытых дверей для новых членов равноценно "признанию поражения".

Именно тогда он сказал одному своему доверенному лицу, что Путин "маленький негодник".

Спустя несколько месяцев, 24 февраля 2022 года, российские войска по приказу Путина перешли границу Украины и начали специальную военную операцию. Но быстрой победы они не добились: конфликт затянулся на два с половиной года и продолжается до сих пор. В ходе военных действий погибли сотни тысяч человек.

Автор статьи: Мэтт Никсон (Matt Nixson)