В АО «Туполев» собираются серьезно модернизировать Ту-214

В АО «Туполев» собираются модернизировать Ту-214

В АО «Туполев» объявили о начале работы Инновационного конструкторского центра, который займется глубокой модернизацией российского авиалайнера модели Ту-214 в целях качественного улучшения его характеристик.

Как рассказал Константин Тимофеев, занимающий пост управляющего директора компании, уже ведется набор профильных специалистов в четыре команды — «Системы», «Планер», «Силовая установка» и «Послепродажное обслуживание». Помимо этого, топ-менеджер заявил, что на самом деле Ту-214 является «практически идеальным самолетом» с отличным крылом, сертифицированными силовыми установками, качественным фюзеляжем и оперением, однако работы по дальнейшему совершенствованию воздушного судна будут продолжены — в первую очередь внимание будет уделено снижению веса лайнера.

В АО «Туполев» собираются модернизировать Ту-214

В качестве заключения Тимофеев отметил, что принятая программа по проведению модернизации самолета состоит из нескольких проектов, которые направлены на оцифровку технической документации, уменьшению общего веса судна, переход на качественно новые композиты, обновление бортовых систем и интерьера.

Макс Антонов