«Росатом» займется новыми материалами для атомной и космической промышленности

«Росатом» займется новыми материалами

Специалисты «Росатома» приступили к созданию ряда новых высокопрочных материалов, которые российская атомная и космическая отрасли начнут получать ближе к 2025 году.

Как утонили в «Росатоме», уже в настоящее время ресурс материалов для традиционных технологий создания атомных реакторов может быть доведен до 80 лет, но этого мало и для реакторов 4 поколения необходимы новые, более прочные конструкционные материалы. Речь идет о новом поколении ВВЭР и реакторах на быстрых нейтронах, для которых использование традиционных материалов не подойдет, так как они не позволят достигнуть структурной стабильности и, соответственно, достаточного ресурса. В итоге остановились на использовании металлооксидных композитов, а если точнее — дисперсно-упрочненных оксидами сталях. Под новые материалы будет создана специальная производственная площадка, которая обеспечит выпуск необходимых заготовок в объеме до 1000 метров труб ежегодно. Примерно в 2025 году планируется наладить выпуск конструкционных материалов для реакторов на быстрых нейтронах, а также высокопрочных кандидатных материалов для ВВЭР-СКД и ВВЭР-С-1000. Кроме того, будет уделено особое внимание перспективным жаропрочным материалам, имеющим рабочие температуры не менее 1500°C, изделия из которых включают в себя высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы и космические ядерные энергетические установки.

Макс Антонов