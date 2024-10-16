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Ростех

Ростех поставил новые «восьмерки» для российских регионов

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Ми-8МТВ-1
Ми-8МТВ-1.
Источник изображения: rostec.ru

Вертолеты Ми-8МТВ-1 переданы Государственной транспортной лизинговой компании

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал четыре вертолета Ми-8МТВ-1 Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Машины изготовлены на Казанском вертолетном заводе и предназначены для авиакомпаний «Ельцовка», «АК «Баргузин» и «Геликс Аэро». Техника будет применяться для выполнения широкого спектра задач — от перевозки пассажиров и грузов до санитарных вылетов и поисково-спасательных работ.

Два новых Ми-8МТВ-1 пополнят воздушный парк АО «Авиакомпания «Баргузин». Один из вертолетов оснащен спасательной лебедкой грузоподъемностью 300 кг и устройством для транспортировки грузов массой до 4 тонн на внешней подвеске. Грузовая кабина второго оснащена устройством по закатке колесной техники, что позволит расширить транспортные возможности данного воздушного судна.

Еще один Ми-8МТВ-1 пополнит парк авиакомпании «Ельцовка». Характеристики машины позволят применять вертолет при низких температурах. Это особенно актуально для эксплуатанта, ориентированного на работу в регионах с непростыми метеоусловиями: в Сибири, Арктике, на Дальнем Востоке.

Четвертый вертолет предназначен для авиакомпании «Геликс Аэро». Эта «восьмерка» будет использоваться для поисково-спасательных операций, транспортировки пассажиров и грузов в труднодоступные районы, в которых расположены добывающие предприятия топливно-энергетического комплекса.

«Многофункциональность и неприхотливость вертолетов Ми-8МТВ-1 позволяет перевозчикам решать большой спектр задач и использовать воздушные суда при температуре от +50 до —50 °С. „Восьмерки“ — надежные помощники в отдаленных северных регионах, где винтокрылые машины часто заменяют любой другой вид транспорта. В портфеле заказов Казанского вертолетного завода вертолеты серии Ми-8 остаются самыми востребованными, мы продолжаем совершенствовать нашу технику в соответствии с пожеланиями заказчиков», — отметил генеральный директор Казанского вертолетного завода Николай Яковлев.

Вертолеты Ми-8МТВ-1, поставляемые по контракту с ГТЛК, оборудованы для установки дополнительных наружных топливных баков емкостью 915 литров каждый. Это увеличивает максимальную дальность полета без дозаправки до 1050 км. Кроме того, «восьмерки» можно оснастить медицинскими модулями для санитарных рейсов. Еще одна особенность — улучшенное светотехническое оборудование, которое повышает безопасность полетов.

Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют высокие летно-технические характеристики. Машины способны нести на борту специализированное оборудование для различных задач. Также Ми-8МТВ-1 можно эксплуатировать при автономном базировании на необорудованных площадках.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
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