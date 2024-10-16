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«На твой план, Зеленский, наплевать и забыть»: зачем в НАТО новое командование для Украины

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Источник изображения: gazeta.ru

Генсек НАТО Рютте: новый орган альянса для Украины поможет переменам на поле боя

Генеральный секретарь НАТО посетил штаб-квартиру Североатлантического альянса и новое командование НАТО в Германии, созданное для содействия безопасности и обучению личного состава на Украине. Зачем альянс создает для этого отдельный орган, как Запад отреагировал на "план победы" Зеленского и как на решения повлияло "украинское воровство", разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вместе с генералом Каволи посетили германский Висбаден (столицу федеральной земли Гессен), где развертывается новое командование НАТО по содействию безопасности и обучению личного состава ВСУ (NSATU, New Security Assistanceand Training Ukraine).

Там же Рютте на встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом отметил, насколько важна работа по подготовке 700 военнослужащих, которые будут размещены в Висбадене и в логистических узлах на восточном фланге НАТО. Он сказал, что новое командование будет иметь реальное значение для Украины на поле боя и «для нашей собственной безопасности».

NSATU будет координировать подготовку личного состава и поставки вооружения, военной и специальной техники для Украины союзниками и партнерами по НАТО, включая артиллерию, боеприпасы и средства противовоздушной обороны, а также поможет ВСУ «подготовиться к будущему», отметили в альянсе.

Теперь самый главный вопрос для Украины - объемы и сроки поставок вооружения, военной и специальной техники. Подобные вопросы будут решаться далеко не в Висбадене. Решения такого уровня как принимались, так и будут принимать в Белом доме и Пентагоне. И совершенно очевидно, что сейчас они поставлены «на паузу». Это не означает, что поставки вооружения и боеприпасов для ВСУ прекращены. Они будут продолжаться в объемах, предназначенных для того, чтобы не допустить обвала украинского фронта. Но принципиально до 5 ноября ничего существенно не произойдет.

Экспресс-визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу в этом плане ничего не изменил. Более того, на данном этапе передача оружия и боеприпасов ВСУ даже несколько сокращена. «План победы» Владимира Зеленского на Западе назван «расплывчатым», его желание экстренно вступить в НАТО и Европейский союз оставили без серьезных комментариев.

Что касается «плана победы», то

термин «расплывчатый» в переводе с дипломатического языка на командирский означает «на твой план, Владимир Зеленский, наплевать и забыть.
А теперь слушай, что мы тебе скажем».

Иными словами, главу Украины в ходе этого визита ставили на место и давали понять, что не ему принимать принципиальных решений, не он игрок мирового уровня. Владимир Зеленский за последнее время сильно переоценил свою роль в истории, его оценки ситуации стали выходить за рамки реальности, а решения президента Украины все больше и больше выглядят неадекватными и входят в очевидные противоречия с «генеральной линией руководящей и направляющей силы». На что ему и было строго указано.

Скорее всего, новое командование НАТО по содействию безопасности и обучению личного состава ВСУ на Украине (NSATU, New Security Assistance and Training Ukraine) создается исключительно ради борьбы с украинским воровством и нецелевым расходованием средств от США и НАТО.

А подобное на Украине приняло характер эпидемии. Естественно, сказать об этом открытым текстом политическому и военному руководству НАТО как-то совершенно не с руки (ведь на Украине происходит, по западным оценкам, битва света и тьмы, сражение добра и зла, демократии и автократии), поэтому цели создания нового командования обрисованы относительно «высоким стилем» - координация, безопасность, обучение. Другие причины в развертывании нового органа на исходе третьего года вооруженной борьбы отыскать довольно трудно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

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