СК завершил расследование дела о взятках при исполнении ГОЗ с Минобороны

СК завершил расследование дела "Санкт-Петербургской энергетической лаборатории"

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следователи завершили расследование дела против представителей ЗАО "Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория" и ООО "Альянс" о даче взяток на сумму более 22,5 миллионов рублей при исполнении госконтрактов с Минобороны, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.

"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении представителей ЗАО "Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория" и ООО "Альянс", обвиняемых в даче взяток в особо крупных размерах в рамках исполнения государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

Добавляется, что расследование дела против должностного лица, принимавшего работы, продолжается и находится на контроле в ГВСУ СК России.

По данным следствия, с 2018 по 2023 год в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России заключило с ЗАО "Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория" и ООО "Альянс" ряд госконтрактов на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей.

Отмечается, что для ослабления контроля и получения иных привилегий при исполнении госконтрактов представители ЗАО "Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория" и ООО "Альянс" передали взятки должностному лицу, принимавшему работы, на сумму более 22,5 миллионов рублей.