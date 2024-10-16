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ТАСС

Экс-посол Украины: США ждут обсуждения территориальных компромиссов от Киева

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Валерий Чалый отметил, что "американцы предлагали Владимиру Зеленскому быть более гибким"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вашингтон ждет от Киева большей гибкости в вопросе урегулирования украинского конфликта и перехода к обсуждению возможных компромиссов. Такое мнение высказал экс-посол Украины в США (2015 - 2019) Валерий Чалый.

"Американцы, когда приезжали в Киев, предлагали [президенту Владимиру] Зеленскому быть более гибким в Вашингтоне. В сущности, от него ожидали обсуждения возможных территориальных компромиссов", - цитирует Чалого украинское издание "Страна".

Ранее Чалый уже заявлял, что западные партнеры не готовы бесконечно долго поддерживать Киев, поэтому в США ждали от Зеленского план перемирия, а не "победы". По его словам, партнеры Украины, в том числе США, прямо говорят о том, что не готовы следующие несколько лет "выделять по $100 млрд ежегодно, а это минимум, который нужен для баланса с российскими расходами" на СВО.

Госсекретарь Энтони Блинкен приезжал в Киев на саммит так называемой Крымской платформы 11 сентября. Спустя две недели Зеленский встретился в Вашингтоне с американским президентом Джо Байденом, а также с вице-президентом и кандидатом на высший государственный пост от демократов Камалой Харрис. Зеленский заявлял, что намерен обсудить с Байденом некий план завершения конфликта, "план победы", так как в нем есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона. На прошлой неделе Зеленский представил этот документ лидерам Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Общее содержание плана уже появлялось в западной прессе или было озвучено представителями Украины. Он предусматривает увеличение поставок вооружений, удары дальнобойным оружием вглубь территории России, ускоренный процесс по вступлению Украины в НАТО, а затем участие западных стран в восстановлении Украины. Несколько американских и европейских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что реакция союзников Киева на эти предложения была сдержанной.

Ранее сообщалось, что 16 октября Зеленский представит этот план в Раде.

Москва многократно критиковала продвигаемую Киевом так называемую формулу мира как нереалистичную и указывала на необходимость учета реалий на земле. Президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования конфликта, среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. 

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