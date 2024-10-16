Умеров заявил о несрабатывании каждого пятого боеприпаса ВСУ

Газета Handelsblatt ранее сообщала, что часть артиллерийских боеприпасов, которые Украине предоставляет Запад, являются неисправными

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Значительная часть боеприпасов, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), оказывается бракованной. Об этом сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров, комментируя решение правительства разрешить утилизировать их непосредственно в зоне боевых действий.

"По приблизительным подсчетам, до 20% боеприпасов в зоне боевых действий не срабатывают, - цитирует его Telegram-канал Минобороны. - Поэтому мы разработали механизм, который поможет не только утилизировать опасные предметы, но и использовать этот процесс на пользу нашего войска".

Умеров пояснил, что "кабмин разрешил перерабатывать взрывоопасные предметы с помощью мобильных комплексов непосредственно на местах разминирования, что позволит получать ценные продукты переработки для нужд сил обороны".

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что часть артиллерийских боеприпасов, которые Украине предоставляет Запад, являются неисправными. По информации издания, речь идет о снарядах, которые Киев получил в рамках чешской инициативы, а также из США.