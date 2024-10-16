На Украине заявили, что США добиваются мобилизации с 18 лет

Советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко отметил, что "пока Зеленский не уступил"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Представители как Демократической, так и Республиканской партий США требуют от Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет с нынешних 25 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.

"Раз эта информация выплыла на поверхность, могу подтвердить: американские политики от обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. Аргумент партнеров таков: когда США воевали во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы указывают: одного лишь западного вооружения недостаточно, требуется мобилизация с 18 лет", - отметил он.

Лещенко добавил, что "пока Зеленский не уступил".

На Украине с марта 2022 года действует режим всеобщей мобилизации. Первоначально ей подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. При этом на Украине продолжают заявлять, что армии критически не хватает людей. В начале октября секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил за мобилизацию украинцев с 18 лет.