В Раде заявили, что Запад настаивает на снижении мобилизационного возраста

Депутат Верховной рады Мария Ионова считает, что власти провалили информационное обеспечение мобилизационных мероприятий

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Западные партнеры Украины настаивают на снижении возраста призыва по мобилизации в ряды вооруженных сил. Об этом заявила депутат Верховной рады Мария Ионова.

"Что касается мобилизации: и наши партеры, они в принципе говорят о том, что важно, настаивают на изменении и снижении мобилизационного возраста", - сказала она в эфире YouTube-канала "Новости Live".

В продолжение темы она также указала на эксцессы при проведении мобилизации на Украине. По ее словам, власти провалили информационное обеспечение мобилизационных мероприятий, а это в свою очередь критически сказывается на обстановке на фронте для ВСУ. "Важно не запугивать больше украинцев, а все-таки улучшать мобилизационные цифры позитивными механизмами", - сказала она.

Ранее украинские СМИ писали, что на фоне трудностей с восполнением потерь Вооруженных сил Украины властям придется расширить мобилизацию и начать активнее призывать молодежь, в том числе студентов (начиная с 18 лет). Однако 9 октября Верховная рада приняла закон о запрете мобилизации молодых людей до 25 лет.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. 18 мая этого года в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Мужчины пытаются выехать с Украины по поддельным справкам или нелегально, зачастую рискуя жизнью. Они все чаще пробуют пересечь границу вплавь или через горы.