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В США рассказали о маневренности российских МиГ-29

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости.

TNI: российские МиГ-29 превосходят самолеты США в ближнем бою

Советский и российский истребитель четвертого поколения МиГ-29 превосходит самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) США по маневренности. Об этом рассказало американское издание The National Interest (TNI).

Отмечается, что после объединения ГДР и ФРГ военно-воздушные силы Германии приняли на вооружение МиГ-29, которые использовала Национальная народная армия ГДР. Это позволило пилотам ВВС США ознакомиться с советским самолетом.

«Американские пилоты даже смогли испытать МиГ-29 в воздушных учениях и быстро обнаружили, что в ближних воздушных боях на низких скоростях МиГ-29 демонстрирует маневренность, с которой они не могли сравниться на своих самолетах», — пишет TNI.

В ходе испытаний военные выяснили, что на дистанции около 60 километров западные самолеты превосходили МиГ-29, а на расстояниях до 15 километров преимущество терялось. В ближнем бою советский самолет мог одержать победу за счет маневренности.

В 1997 году США за 40 миллионов долларов приобрели 21 истребитель МиГ-29 у Молдавии. Вашингтон выкупил самолеты, чтобы избежать их продажу Ирану. МиГ-29 доставили в Национальный центр воздушной и космической разведки, где самолеты испытывали.

В июле стало известно, что российский истребитель Су-35С поколения 4++ сбил украинский МиГ-29 на расстоянии 213 километров. Пилот Су-35С применил ракету Р-37М с заявленной дальностью 300 километров.

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