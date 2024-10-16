Российский "Иноходец" уничтожил украинский танк в Курской области

МО РФ: ударный БПЛА "Иноходец" уничтожил украинский танк в Курской области

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" с помощью ударного беспилотника "Иноходец" уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.

"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили танк ВСУ, укрывшийся в лесополосе в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат цели было принято решение об уничтожении боевой машины противника", - говорится в сообщении.

В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" ракетного удара танк ВСУ был уничтожен. Результативность ракетного удара подтверждается кадрами объективного контроля, добавили в ведомстве.