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ТАСС

На Балтике прошли учения ВМФ по нанесению ударов крылатыми ракетами "Калибр"

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Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 (шифр "Буян-М") с заводским номером 641 на испытаниях, Балтийск, ноябрь 2023 года
Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 (шифр "Буян-М") с заводским номером 641 на испытаниях, Балтийск, ноябрь 2023 года.
Источник изображения: Артём Балабин / forums.airbase.ru

Также провели учения по борьбе за живучесть, по подводной противодиверсионной обороне корабля, по проверке средств ПВО

КАЛИНИНГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Экипаж малого ракетного корабля "Наро-Фоминск" в ходе учений на Балтике отработал задачи по нанесению ударов крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", сообщила пресс-служба флота.

"В полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, экипаж малого ракетного корабля "Наро-Фоминск" провел учение по условному нанесению ракетного удара. Цели, имитирующие скопление боевой техники и живой силы, пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, транспортные развязки, защищенные объекты и командные пункты условного противника были успешно поражены", - говорится в сообщении.

Также проведены учения по борьбе за живучесть, по подводной противодиверсионной обороне корабля, по проверке средств ПВО.

Корабли класса "река-море" проекта 21631, к которым относится "Наро-Фоминск", являются многоцелевыми, оснащены артиллерийским, ракетным, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением. Водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье. Назначение кораблей этого проекта - охрана экономической зоны государства. 

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  • В новости упоминаются
Проекты
21631 Буян-М
Военные учения
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