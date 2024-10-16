На Балтике прошли учения ВМФ по нанесению ударов крылатыми ракетами "Калибр"

Также провели учения по борьбе за живучесть, по подводной противодиверсионной обороне корабля, по проверке средств ПВО
КАЛИНИНГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Экипаж малого ракетного корабля "Наро-Фоминск" в ходе учений на Балтике отработал задачи по нанесению ударов крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", сообщила пресс-служба флота.
"В полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, экипаж малого ракетного корабля "Наро-Фоминск" провел учение по условному нанесению ракетного удара. Цели, имитирующие скопление боевой техники и живой силы, пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, транспортные развязки, защищенные объекты и командные пункты условного противника были успешно поражены", - говорится в сообщении.
Также проведены учения по борьбе за живучесть, по подводной противодиверсионной обороне корабля, по проверке средств ПВО.
Корабли класса "река-море" проекта 21631, к которым относится "Наро-Фоминск", являются многоцелевыми, оснащены артиллерийским, ракетным, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением. Водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье. Назначение кораблей этого проекта - охрана экономической зоны государства.