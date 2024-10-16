Российские саперы в ноябре начнут гуманитарное разминирование в Лаосе

В ходе предыдущих миссий специалистами МПЦ на территории площадью свыше 190 га было обнаружено и уничтожено более 3,5 тыс. взрывоопасных предметов, оставшихся после бомбардировок, осуществленных США в ходе войны во Вьетнаме в 1964-1973 годах

НАХАБИНО /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Отряд Международного противоминного центра (МПЦ) ВС РФ в ноябре отправится в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для проведения седьмой гуманитарной операции по разминированию территории страны. Об этом сообщил начальник Военно-инженерной академии имени Д. М. Карбышева генерал-майор Андрей Круглов.

"В соответствии с решением президента Российской Федерации [Владимира Путина] в ноябре этого года отряд разминирования Международного противоминного центра отправится для выполнения седьмой гуманитарной операции по разминированию территории в Лаосе и обучению лаосских специалистов", - сказал он в ходе брифинга МО РФ для военных атташе зарубежных государств, посвященного вопросам развития военного образования и обучения иностранных военнослужащих в России.

Круглов отметил, что в ходе предыдущих шести миссий специалистами МПЦ на территории площадью свыше 190 га было обнаружено и уничтожено более 3,5 тыс. взрывоопасных предметов, оставшихся после бомбардировок, осуществленных США в ходе войны во Вьетнаме в 1964-1973 годах.

Кроме того, добавил Круглов, на базе развернутого в Лаосе филиала МПЦ за шесть лет подготовлено 136 саперов, которые в настоящее время успешно выполняют задачи по разминированию национальной территории.