Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа

Лихачев на встрече с Путиным: гособоронзаказ растет, иногда в десятки раз

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Гособоронзаказ "Росатома" растет, иногда в десятки раз, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Владимир Владимирович, наше главное служение – гособоронзаказ... Три задачи всегда решает ядерный оружейный комплекс. Это задача обеспечения ядерного паритета, это разработка нового оружия на новых физических принципах и развитие неядерных вооружений, в том числе для нужд специальной военной операции", - сказал Лихачев.

"Кроме того, ядерный оружейный комплекс – это поставщик суверенных технологий во все передовые наши заделы: и в машиностроение, и в цифровую экономику, и в медицину, в "аддитивку" (аддитивные технологии - ред.), в материаловедение. Это позволяет нам выйти на опережающий рост объёмов гражданской продукции. Уже в прошлом году мы пересекли цель в 50%: 52% "гражданки" было в рамках росатомовского ОПК, и к 2030 году нарастим эти цифры до больших пропорций. Несмотря на то, что сам ГОЗ, конечно, растет – растет иногда в десятки раз", - добавил глава "Росатома".