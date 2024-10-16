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ТАСС

Военным атташе рассказали об организации обучения иностранных военных в РФ

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Африканские курсанты в российском военном вузе
Африканские курсанты в российском военном вузе.
Источник изображения: topwar.ru

С 1945 года в военных учебных заведениях Советского Союза и России было подготовлено более 300 тыс. иностранных военнослужащих из 117 стран мира

НАХАБИНО /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Начальник Управления военного образования - заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников провел брифинг для более чем 70 военных атташе по вопросам развития военного образования и обучения иностранных военнослужащих в России, передает корреспондент ТАСС.

Брифинг состоялся на базе воссозданной в 2023 году Военно-инженерной академии им. Д. М. Карбышева. В нем приняли участие более 70 военных атташе из 43 стран.

"Министерство обороны РФ уделяет самое пристальное внимание развитию международного военного сотрудничества по различным направлениям и выступает за конструктивный диалог", - сказал Муравлянников в ходе приветственного слова, отметив, что подготовка военных кадров для иностранных государств является одним из важнейших направлений международного военного сотрудничества МО РФ.

Начальник 3-го управления Главного управления кадров капитан 1-го ранга Евгений Вяткин добавил, что с 1945 года в военных учебных заведениях Советского Союза и Российской Федерации было подготовлено более 300 тыс. иностранных военнослужащих из 117 стран мира. "В настоящее время в военных образовательных организациях Министерства обороны обучается около 10 тыс.  военнослужащих из 56 иностранных государств. <…> Их подготовку осуществляют 14 военных академий, два военных университета и 11 училищ", - сказал он.

В ходе брифинга представители Главного управления кадров МО РФ и Военно-инженерной академии ответили на вопросы иностранных гостей, касающиеся обучения военнослужащих. Военные атташе в свою очередь выразили заинтересованность в подготовке своих военнослужащих в российских военных образовательных организациях, программа обучения в которых построена на богатом опыте решения различных задач, в том числе в различных локальных боевых конфликтах. 

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