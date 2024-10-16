ВСУ оснащают истребители Су-27 американскими планирующими бомбами GBU-39

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают оснащать истребители Су-27 американскими высокоточными планирующими бомбами малого диаметра GBU-39. Таким образом, Киев продолжает интегрировать западное вооружение и платформы советского производства.

Об оснащении боевой авиации новым средством поражения сообщили в украинском оборонном ведомстве.

Загрузка бомб на истребитель производится с использованием стоек BRU-61, рассчитанных на четыре боеприпаса и оснащенных специальным адаптером. Он позволяет использовать оригинальный пилон Су-27.

Хотя поставки GBU-39 Украине уже официально подтверждены, до этого ими вооружали только истребители МиГ-29. Украинские военные утверждают, что боеприпас продемонстрировал свою устойчивость к воздействию российских средств радиоэлектронной борьбы при нанесении ударов по наземным целям.

Как и в случае с истребителем МиГ-29, Су-27 способен нести до восьми таких авиабомб.

Также на борту самолета был впервые замечен пусковой контейнер для ракет AIM-9X Sidewinder класса «воздух-воздух». Это, вероятно, может означать получение ВСУ данного вооружения от США, а также его интеграцию на советские платформы.

Планирующие авиабомбы GBU-39 могут наводиться на цель при помощи GPS-навигации, инерциального или лазерного наведения. Их дальность действия при запуске с борта самолета составляет до 100 километров. Одним из преимуществ боеприпаса являются его компактные размеры.