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Интерфакс-АВН

"Ростех" создаст авиакластер на базе Red Wings и аэропорта "Жуковский"

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Самолет Sukhoi SuperJet SSJ100-95LR (регистрационный номер RA-89122, серийный номер 95177) авиакомпании Red Wings. Екатеринбург (Кольцово), 15.09.2020
Самолет Sukhoi SuperJet SSJ100-95LR (регистрационный номер RA-89122, серийный номер 95177) авиакомпании Red Wings. Екатеринбург (Кольцово), 15.09.2020.
Источник изображения: zen.yandex.ru/media/sverdlovskavia

Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС - "Ростех" сформирует авиационный кластер в Московской области на базе авиакомпании Red Wings и аэропорта "Жуковский", сообщила пресс-служба госкорпорации.

Для этого планируется объединить производственные и сервисные авиационные активы "Ростеха", в том числе Red Wings, "Национальную службу санитарной авиации", "Вертолетную сервисную компанию". Детальный план развития кластера готовит рабочая группа во главе с замгендиректора корпорации Игорем Завьяловым.

"Инициатива будет реализована на базе аэропорта "Жуковский" с учетом планов развития Московской области. Прорабатывается также расширение проекта на Иркутскую область", - отмечается в распространенном корпорацией материале.

В июле сообщалось, что подконтрольная "Ростеху" Red Wings лишилась гендиректора (этот пост занимал Евгений Солодилин) и перешла в управление лизинговой структуры госкорпорации - "Авиакапитал-Сервис" (входит в холдинг "РТ-Финанс" "Ростеха"). Тогда же был избран новый председатель совета директоров авиакомпании - им стал Завьялов.

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Страны
Россия
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