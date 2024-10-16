"Ростех" создаст авиакластер на базе Red Wings и аэропорта "Жуковский"

Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС - "Ростех" сформирует авиационный кластер в Московской области на базе авиакомпании Red Wings и аэропорта "Жуковский", сообщила пресс-служба госкорпорации.

Для этого планируется объединить производственные и сервисные авиационные активы "Ростеха", в том числе Red Wings, "Национальную службу санитарной авиации", "Вертолетную сервисную компанию". Детальный план развития кластера готовит рабочая группа во главе с замгендиректора корпорации Игорем Завьяловым.

"Инициатива будет реализована на базе аэропорта "Жуковский" с учетом планов развития Московской области. Прорабатывается также расширение проекта на Иркутскую область", - отмечается в распространенном корпорацией материале.

В июле сообщалось, что подконтрольная "Ростеху" Red Wings лишилась гендиректора (этот пост занимал Евгений Солодилин) и перешла в управление лизинговой структуры госкорпорации - "Авиакапитал-Сервис" (входит в холдинг "РТ-Финанс" "Ростеха"). Тогда же был избран новый председатель совета директоров авиакомпании - им стал Завьялов.