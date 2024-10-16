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ТАСС

Президент Никарагуа назвал Зеленского "сыном Гитлера"

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Президент Никарагуа Даниэль Ортега
Президент Никарагуа Даниэль Ортега.
Источник изображения: © AP Photo / Alfredo Zuniga

Даниэль Ортега сказал так из-за желания президента Украины, который, по его мнению, также является "еще одним нацистом", воевать с Россией

ГАВАНА, 15 октября. /ТАСС/. Лидер Никарагуа Даниэль Ортега назвал украинского президента Владимира Зеленского "сыном Гитлера" из-за его желания воевать с Россией.

"Он [Зеленский] - еще один нацист, еще один "сын Гитлера", желающий вовлечь НАТО в войну с Российской Федерацией", - заявил он в ходе выступления, трансляция которого велась на местном телеканале Canal 6.

По словам Ортеги, Гитлер тоже думал, что добьется успеха при нападении на СССР, однако недооценил стойкости советского народа. "Это предопределило смерть Гитлера, потому что русский народ - героический и храбрый. Он героически сопротивлялся, оборонялся и сражался до тех пор, пока не победил нацистов", - подчеркнул никарагуанский политик.

В сентябре Ортега выразил уверенность в победе России над фашизмом на Украине.

Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, Украина не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ без помощи Запада, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. По словам российского лидера, Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ. 

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