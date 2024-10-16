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Обозначены шаги США после обезглавливающего ядерного удара России

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters
Фото: Maxim Shemetov / Reuters.

TNI: США после обезглавливающего удара России не смогут гарантировать ответ

В настоящее время США в случае обезглавливающего ядерного удара России или Китая не смогут гарантировать ответ. Потенциальные шаги Вашингтона после атаки Москвы или Пекина обозначил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Бен Оллереншоу.

Со ссылкой на отставного бригадного генерала Военно-воздушных сил США и конгрессмена Дона Бэкона автор утверждает, что в случае ядерного удара «все более вероятно, что Россия или Китай уничтожат самолеты на земле одновременно с подземными командными пунктами и тем самым фактически обезглавят Соединенные Штаты». «По его словам, есть много причин, по которым 15-минутная наземная тревога, которая, возможно, была едва адекватной в 1990 году, больше не может гарантировать способность Америки нанести ответный удар сегодня», — говорится в публикации.

Отмечается, что в 1990-х советские (российские) баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) могли поразить американские стратегические самолеты, находящиеся на аэродромах, всего за восемь минут, однако те же ракеты были плохо приспособлены для уничтожения защищенных подземных стратегических сооружений. По мнению Бэкона, для уничтожения американских подземных пунктов управления потребовалось бы использование российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР), подлетное время которых до целей в США составляло 30 минут. Конгрессмен уверяет, что ранее этого времени было достаточно, чтобы спутники обнаружили пуски МБР. «В то время как если бы русские запустили БРПЛ, чтобы уничтожить самолет, между ударом первых боеголовок и уничтожением подземных командных пунктов прошло бы не менее пятнадцати минут, в течение которых можно было бы отдать приказ на ответный удар», — пишет Оллереншоу.

Автор напоминает, что, имея на вооружении гиперзвуковые ракеты, Россия способна поразить цели на территории США за 15 минут, а якобы разрабатываемое Москвой противоспутниковое оружие, способное генерировать разрушительные для электроники электромагнитные импульсы, может вывести из строя американские космические аппараты обнаружения пусков баллистических ракет. «В любом случае, говорит конгрессмен Бэкон, Соединенные Штаты вообще не получат никакого полезного предупреждения [о ракетно-ядерном ударе]», — пишет автор.

Вашингтону в ответ на новые вызовы следует возобновить практику воздушной тревоги, которая не потребует существенных финансовых затрат, а также вернуться к разработке ряда перспективных систем вооружений, создание которых ранее было приостановлено, в частности тактической крылатой ракеты морского базирования, заключил автор.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Корнева сообщила, что в ходе натовских учений Steadfast Noon истребители F-35 могут отрабатывать нанесение ядерных ударов по объектам в России.

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