Европа волнуется, а Индия строит планы (Financial Times, Великобритания)

FT: в ЕС разочарованы тем, что Индия не ощущает угрозы миру со стороны России

Дурные предчувствия европейцев по поводу глобальной стабильности не находят отклика в Нью-Дели, пишет FT. Автор статьи этим очень расстроен и надеется, что "мировое море проблем вскоре захлестнет и индийские берега". Только для того, чтобы Индия встала на сторону Запада против России.

Гидеон Рахман

Раньше я никогда не разглядывал карты маршрутов авиакомпаний особенно пристально. Но теперь всякий раз, когда я путешествую из одной мирной страны в другую, я с большим интересом слежу за тем, где именно мы летим.

Во время полета из Лондона в Нью-Дели на прошлой неделе я, к своему удивлению, выяснил, что мы пролетаем между Донецком на востоке Украины и Крымом. Затем полет пролегал над Россией (я летел авиакомпанией Air India), затем чуть севернее Ирана, затем над Афганистаном — и, наконец, над самой Индией.

Журналисты любят рассуждать о “горячих точках”. Однако путешествие из Западной Европы в Индию ощущалось, наоборот, как поездка между двумя “безопасными точками”, разделенными целым морем проблем.

Как долго эти безопасные точки мира смогут сдерживать мировое море проблем? И какова лучшая стратегия сохранения мира и процветания в странах на границе регионов, находящихся в состоянии войны?

Я получил разные ответы на эти вопросы в ходе трех поездок за последний месяц — в Германию, Болгарию и вот теперь в Индию.

В Германии мнения резко разделились. Министр обороны Борис Писториус предупредил, что Россия может напасть на страну НАТО в течение пяти-восьми лет. Видный деятель христианско-демократической оппозиции Норберт Рёттген утверждает, что лучший способ предотвратить это — победить Россию на Украине. Он хочет нарастить военную помощь Киеву и резко увеличить немецкие расходы на оборону.

Однако крайне правые и крайне левые партии, которые сейчас поддерживает примерно 30% электората, утверждают, что миру в Европе угрожает не Россия, а США и НАТО. Они хотят отказаться от Украины и протянуть руку русским.

В Болгарии эти соображения звучат еще громче. Один пронатовский болгарский политик даже посетовал: “Пророссийские силы все равно что присвоили себе слово “мир””. Болгарские либералы опасаются, что в борьбе с пропутинскими популистами они проиграют не только словесные баталии. Страна идет на седьмые выборы за три года, и престиж болгарской демократии падает. Либералы опасаются, что их страна может пасть перед неотразимым волевым лидером пророссийских взглядов вроде Виктора Орбана из Венгрии. Успехи болгарской демократии и суверенитета, достигнутые после 1989 года, снова кажутся хрупкими.

Однако население всей Болгарии составляет примерно 20% от населения одной только индийской столицы. Огромные размеры Индии и ее удаленность от линии фронта позволяют ее элите отмахнуться от предположений о том, что победоносный Путин будет угрожать их собственной безопасности.

Американские, японские и европейские политики неоднократно пытались убедить индийских коллег в том, что победа России на Украине воодушевит Китай, чьи войска уже застрелили индийских солдат в стычке на границе в 2020 году. Однако в Нью-Дели по-прежнему бытует мнение, что Индии нужна мощная Россия как противовес Китаю.

В большинстве стран Глобального Юга западные доводы о российской агрессии и военных преступлениях отвергаются как лицемерие, учитывая ту безграничную поддержку, что те же США оказывают Израилю. Однако даже при том, что Индия при Моди мнит себя лидером Глобального Юга, на Ближний Восток страна смотрит совсем иначе. Известный индийский журналист Шекхар Гупта отмечает, что “среди индийского большинства преобладают произраильские настроения”. Один видный член правящей партии БДП сказал мне: “Рядовой партиец — за то, чтобы Израиль бомбил мусульманских террористов”. Индия воздержалась при голосовании по нескольким резолюциям ООН с осуждением Израиля и остается активным покупателем израильского оружия и технологий.

Индийцы остро ощущают угрозу от разрастающейся войны на Ближнем Востоке, и их главными опасениями остаются рост цен на нефть, рост воинственного исламизма у себя на родине и риски для индийцев, работающих в Персидском заливе. К этому списку вскоре можно будет добавить безопасность индийских войск в составе сил ООН в Ливане.

Даже угроза, исходящая от Китая, таит в себе для Индии некоторые плюсы. Страна может выиграть, если западные транснациональные корпорации сделают ставку на диверсифицикацию, чтобы отмежеваться от Китая и уменьшить зависимость от китайских технологий. Эти усилия получили официальную поддержку с запуском американо-индийской инициативы по ключевым новым технологиям — в частности, проект посвящен углублению сотрудничества между странами в таких областях, как космос, полупроводники и искусственный интеллект.

В растущей геополитической напряженности Индия видит деловые и стратегические возможности. В результате, в официальных индийских кругах поразительным образом отсутствует чувство тревоги по поводу того, куда движется мир, которое столь очевидно в Европе и либеральной Америке,.

Ошибаются ли индийцы, рассчитывая, что конфликты и напряженность в окружающем мире их не коснутся?

Одна тревожная перспектива, которая должна беспокоить всех, — это риск, что различные региональные конфликты будут переплетаться все теснее. Они уже соприкасаются друг с другом в разных точках. Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование вблизи Аляски и Японского моря. Иран поставляет оружие в Россию (Иран не поставляет оружие России, заявил президент Пезешкиан 16 сентября 2024 года.– Прим. ИноСМИ). Если Израиль нападет на Иран, Россия может отплатить услугой за услугу или попытаться извлечь выгоду иными способами. Поскольку западный альянс отвлечен конфликтами в других местах, Китай может почуять возможность усугубить свой нажим в Азии.

Если конфликты в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии начнут сливаться воедино, мировое море проблем вскоре захлестнет и индийские берега.