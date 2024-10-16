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ЦАМТО

ВС Нигерии оценивают возможность покупки индийских вертолетов LCH "Прачанд"

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Индийский вертолет LCH
Индийский вертолет LCH.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 15 октября. Вооруженные силы Нигерии намерены приобрести новые боевые вертолеты с целью восстановления возможностей огневой поддержки операций по борьбе с терроризмом.

В настоящее время потребности командования оцениваются в 12 двухдвигательных ударных вертолетов, которые могут применяться в боевых операциях.

Как сообщает Defensa.com, заинтересованность в приобретении боевых вертолетов проявили командования СВ и ВВС. Так, командованию СВ ударные вертолеты необходимы для авиационной поддержки подразделений, которые развернуты в северо-восточных районах страны. Техника должна позволять наносить удары по наземным целям и бороться с малоразмерными БЛА.

Вертолеты также будут применяться для воздушного эскорта и выполнения других боевых задач, включая борьбу с бронетехникой. Среди претендентов на получение заказа называют: турецкую TAI с Т-129, итальянскую Leonardo с A129 "Мангуста", Airbus Helicoptes с "Тайгер" и индийскую Hindustan Aeronautics Limited (HAL) с LCH "Прачанд".

В последние годы Индия предпринимает энергичные усилия с целью укрепления сотрудничества с африканскими странами, обеспечивая боевую подготовку их подразделений, а также отправляя свои войска для поддержания мира на континенте. Улучшение взаимоотношений и укрепление взаимного доверия открывает пути для продажи индийского оружия на континент.

В этом контексте Нигерия вскоре может стать первым экспортным заказчиком легких боевых вертолетов LCH "Прачанд". На начальном этапе ВВС Нигерии проявили интерес к приобретению четырех современных ударных вертолетов.

Разработанный Hindustan Aeronautics Limited (HAL) LCH "Прачанд" представляет собой многоцелевой ударный вертолет. Машина максимальной взлетной массой 5,8 т оснащена двумя двигателями Ardiden 1H1 Shakti мощностью 1200 л.с., может нести до 500 кг полезной нагрузки. Максимальная скорость – 330 км/ч, дальность применения – 550 км, практический потолок – 6,5 км. LCH оборудован бронированной кабиной пилотов, нашлемной системой целеуказания, вооружен 20-мм пушкой, четырьмя 70-мм противотанковыми управляемыми ракетами. Машина может применяться в любое время суток и сложных метеоусловиях.

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Индия
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