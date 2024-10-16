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В России оценили влияние выборов в США на сотрудничество в космонавтике

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Фото: Chris O'Meara / AP
Фото: Chris O'Meara / AP.

Железняков: выборы в США не повлияют на сотрудничество с Россией в космонавтике

Выборы в США не повлияют на сотрудничество с Россией в космонавтике. С такой оценкой выступил эксперт в области космонавтики Александр Железняков, сообщает РИА Новости.

«Оно (сотрудничество — прим. «Ленты.ру») будет продолжаться в том объеме, как сейчас есть. Для того чтобы произошло восстановление прежних связей, должно пройти несколько лет», — сказал специалист.

По его словам, президентского срока следующего главы США вряд ли хватит для того, чтобы восстановить отношения между странами.

Ранее глава венгерского МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США станет лучшим вариантом для Будапешта, особенно в свете хороших отношений с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.

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Венгрия
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Персоны
Трамп Дональд
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