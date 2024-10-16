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Пентагон пытается устранить слабые места в производственном цикле по выпуску боеприпасов калибра 155 миллиметров для дальнобойной артиллерии. И проблема заключается не только в необходимости многократного увеличения объемов производства с учетом поставок воюющей Украине.

Об этом рассуждает обозреватель американского журнала Defense News Джен Джадсон, ссылаясь на высокопоставленных представителей оборонного ведомства Соединенных Штатов.

Журналистка отмечает, что США предпринимают экстренные меры для диверсификации производства артиллерийских снарядов. На данный момент, если будет уничтожено или просто остановит работу хотя бы одно из предприятий, выпускающих гильзы, порох, взрыватели или тротил, производство боеприпасов полностью остановится. Кроме того, часть из этих оборонных заводов размещены за пределами США.

В Пентагоне обратили внимание на данную проблему и теперь намерены ее устранить. Там решили открыть дополнительные предприятия, дублирующие все этапы производства боеприпасов, причем располагаться они будут исключительно на американской территории.

На данный момент министерство обороны США инвестирует миллиарды долларов в наращивание производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Американским Вооруженным силам необходимо срочно пополнить запасы этих боеприпасов, которые оказались сильно истощены из-за отправки на Украину крупных партий военной помощи.