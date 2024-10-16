ЦАМТО, 15 октября. По информации греческого ресурса DefenseReview.gr, большая часть ранее предложенных властями США для передачи ВС Греции бронемашин M2A2 "Брэдли" находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Как заявил министр национальной обороны Греции Никос Дендиас, оценочная стоимость работ по восстановлению одной бронемашины составляет 8 млн. евро, что сопоставимо с ценой новой ББМ. Таким образом, на поставку 200 бронемашин из состава ВС США потребуется около 1,6 млрд. евро. В Минобороны Греции информацию сайта DefenseReview.gr подтвердили.

Хотя ВС Греции стремились закупить американские вооружения для замены устаревшей техники с 2020 года, первоначально американские власти не спешили удовлетворить запрос. Обсуждение активизировалось после того, как США начали "поддавливать" Грецию с целью передачи техники советского/российского производства ВС Украины.

Министерство национальной обороны Греции приступило к оценке возможности покупки пакета техники и вооружений из состава ВС США в начале 2024 года после получения премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом письма от госсекретаря США Энтони Блинкена.

Получив письмо, премьер-министр К.Мицотакис, в частности, объявил о намерении закупить до 40 самолетов F-35. Глава американского госдепартамента также предложил поставить Греции в рамках программы избыточных вооружений (EDA) списанные корабли прибрежной зоны LCS, катера класса "Протектор", бронемашины "Брэдли", грузовики и прицепы, а также четыре самолета ВТА C-130H.

После проведенной оценки специалистами командования ВС Греции выяснилось, что срок эксплуатации предлагаемых кораблей больше, чем было заявлено изначально, а бронемашины находятся в плохом техническом состоянии. Кроме того, расходы на техническое обслуживание самолетов C-130H также будут неоправданно высокими.

Как сообщает DefenseReview.gr, боевая техника была "бесплатно" предложена Греции в качестве своеобразной компенсации за предоставление для военного использования объектов инфраструктуры на греческой территории в рамках двустороннего соглашения об оборонном сотрудничестве. В частности, речь шла о порте Александруполис.

В связи с вышеизложенным, ресурс задается вопросом о честности предложенного США "обмена" и бескорыстности лиц, которые принимали соответствующие решения, не оговорив конкретные условия компенсации за "дружбу" с Вашингтоном.