Центру судоремонта "Звездочка" ОСК исполнилось 70 лет

ЦАМТО, 15 октября. Центр судоремонта "Звездочка" ОСК 14 октября отметил 70 лет с начала производственной деятельности.
"Звездочка" – одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, крупнейший судоремонтный комплекс страны, обладающий высоким производственным потенциалом и колоссальным опытом по поддержанию технической готовности атомных подводных сил страны.
С начала производственной деятельности головным предприятием ЦС "Звездочка" выполнены ремонт и переоборудование 139 подводных лодок, из которых 97 – с атомной энергетической установкой. Отремонтированы 89 надводных кораблей Военно-морского флота и гражданских судов. Построено более 250 судов, плавсредств и сооружений.
Поздравляя корабелов с юбилеем, генеральный директор АО "ОСК" Андрей Пучков отметил, что "за десятилетия центр прошел большой путь и сегодня является одним из опорных предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, главной верфью по ремонту атомных подводных лодок. Трудом и талантом заводчан установлено немало производственных рекордов, реализованы знаковые проекты, позволившие продлить срок службы отечественных субмарин".
"Звездочка" встретила свой юбилей не только значительными достижениями, но и большими планами на будущее. Для их реализации у коллектива предприятия есть все возможности – богатые трудовые традиции, профессионализм и мастерство, умение справляться с самыми сложными задачами", – сказал глава корпорации.
Производственная деятельность завода началась в 1954 году. В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 29.10.1959 "Звездочка" стала главной верфью по ремонту и модернизации подводных лодок с ядерной энергетической установкой. К середине 1980-х годов XX века предприятие освоило и успешно выполняло ремонт, модернизацию и переоборудование всех проектов отечественных АПЛ, состоящих на вооружении Военно-морского флота СССР.
За годы своей деятельности предприятие внесло огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, осуществляя ремонт, модернизацию и переоборудование подводных лодок и надводных кораблей. Коллективом предприятия разработаны и внедрены в производство передовые технологии, которые позволили успешно претворять в жизнь инновационные решения по различным направлениям – от строительства нефтегазодобывающих платформ и корабельных ремонтов до создания уникальных гребных винтов любого класса, судовых движителей всех типов и огранки алмазов в бриллианты.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".