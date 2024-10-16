Центру судоремонта "Звездочка" ОСК исполнилось 70 лет

Работы по демонтажу временной перемычки на реконструированном сухом доке на филиале "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация"). Док уже заполнен водой. Мурманск, май 2022 года.

ЦАМТО, 15 октября. Центр судоремонта "Звездочка" ОСК 14 октября отметил 70 лет с начала производственной деятельности.

"Звездочка" – одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, крупнейший судоремонтный комплекс страны, обладающий высоким производственным потенциалом и колоссальным опытом по поддержанию технической готовности атомных подводных сил страны.

С начала производственной деятельности головным предприятием ЦС "Звездочка" выполнены ремонт и переоборудование 139 подводных лодок, из которых 97 – с атомной энергетической установкой. Отремонтированы 89 надводных кораблей Военно-морского флота и гражданских судов. Построено более 250 судов, плавсредств и сооружений.

Поздравляя корабелов с юбилеем, генеральный директор АО "ОСК" Андрей Пучков отметил, что "за десятилетия центр прошел большой путь и сегодня является одним из опорных предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, главной верфью по ремонту атомных подводных лодок. Трудом и талантом заводчан установлено немало производственных рекордов, реализованы знаковые проекты, позволившие продлить срок службы отечественных субмарин".

"Звездочка" встретила свой юбилей не только значительными достижениями, но и большими планами на будущее. Для их реализации у коллектива предприятия есть все возможности – богатые трудовые традиции, профессионализм и мастерство, умение справляться с самыми сложными задачами", – сказал глава корпорации.

Производственная деятельность завода началась в 1954 году. В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 29.10.1959 "Звездочка" стала главной верфью по ремонту и модернизации подводных лодок с ядерной энергетической установкой. К середине 1980-х годов XX века предприятие освоило и успешно выполняло ремонт, модернизацию и переоборудование всех проектов отечественных АПЛ, состоящих на вооружении Военно-морского флота СССР.

За годы своей деятельности предприятие внесло огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, осуществляя ремонт, модернизацию и переоборудование подводных лодок и надводных кораблей. Коллективом предприятия разработаны и внедрены в производство передовые технологии, которые позволили успешно претворять в жизнь инновационные решения по различным направлениям – от строительства нефтегазодобывающих платформ и корабельных ремонтов до создания уникальных гребных винтов любого класса, судовых движителей всех типов и огранки алмазов в бриллианты.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".