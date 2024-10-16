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ЦАМТО

Минобороны: Нидерланды закупят 46 ОБТ "Леопард-2А8", первая партия прибудет в 2027 году

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ОБТ Leopard 2A8 от KNDS
ОБТ Leopard 2A8 от KNDS.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 15 октября. Нидерланды закупят 46 танков "Леопард-2А8", первую партию СВ страны получат в 2027 году, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны королевства.

"Минобороны Нидерландов приобретет 46 ОБТ Леопард-2А8". Нидерланды присоединяются для этого к инициативе правительства Германии", – говорится в заявлении, распространенном ведомством 14 октября.

Как ожидается, первые танки Леопард-2А8" Нидерланды получат в 2027 году, остальные – в 2030 году.

На закупку танков в бюджете Нидерландов выделено от 1 до 2,5 млрд. евро.

В министерстве отметили, что данное количество танков является минимальным для боеспособного танкового батальона с достаточной подготовкой и резервом. Власти Нидерландов рассчитывают, что к 2030 году в составе СВ страны будет сформирован полноценный танковый батальон. Планируется, что в этом батальоне будут служить 500 военнослужащих.

В сентябре министр обороны королевства Рубен Брекелманс заявил, что Нидерланды воссоздадут свой танковый батальон спустя 13 лет после его упразднения в рамках сокращения расходов.

Как напоминает агентство, последний танковый батальон в Нидерландах был расформирован в 2011 году, с 2015 года Нидерланды брали в аренду у Германии 18 танков "Леопард-2" предыдущих модификаций.

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Страны
Германия
Нидерланды
Продукция
Leopard-2
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