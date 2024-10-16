В зону СВО поставили 4 тыс. дронов-камикадзе с машинным зрением "Овод"

В Народном фронте отметили, что в дроне также реализована функция удаленного подрыва, система самоликвидации, многоступенчатая система защиты при снаряжении боевой части

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Тульские разработчики передали на передовую инновационные дроны-камикадзе "Овод", в которых реализована функция машинного зрения, а также система самоликвидации и многоступенчатая система защиты. Об этом ТАСС сообщили в Народном фронте.

"Беспилотник оснащен специальным алгоритмом, который позволяет захватывать контрастные пиксели и стремится на столкновение с ними. Работает это так: когда оператор видит через очки цель, он нажимает кнопку на пульте управления, и после этого воздушное судно летит туда автономно. На него не влияют сторонние средства радиоэлектронного подавления, не влияет также нарушение радиовидимости. Таким образом, боевая задача выполняется эффективней", - рассказал разработчик дрона "Овод" из Тульской области Андрей Иванов.

В Народном фронте уточнили, что в дроне также реализована функция удаленного подрыва, система самоликвидации, многоступенчатая система защиты при снаряжении боевой части. "Народный фронт помогает разработчикам передавать изделия бойцам на передовую, в сентябре военным отправили партию в 4 тыс. "Оводов", - сообщили там.