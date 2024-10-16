Белоусов заявил об общих взглядах России и Китая на ситуацию в мире

Пекин. 15 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Военные ведомства России и Китая солидарны в оценках мировых процессов, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во вторник.

"Вчера мы провели очень содержательные переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики, и видим, что у нас общие взгляды, общая оценка ситуации, и общее понимание того, что нам надо вместе сделать", - сказал Белоусов.

Он заявил, что благодаря усилиям лидеров двух стран - председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина - у России и Китая выстроилось стратегическое партнерство.

"И наша задача - его укреплять и развивать. Предстоит плодотворная работа и принятие значимых, весомых решений", - сообщил Белоусов.