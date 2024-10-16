ARTEC GmbH поставит дополнительные ББМ "Боксер" ВС Литвы

ЦАМТО, 15 октября. В Бонне 11 октября подписан контракт на поставку ВС Литвы 27 дополнительных бронемашин "Боксер" ("Вилкас") с колесной формулой 8х8.

От имени МНО Литвы контракт с совместным предприятием ARTEC GmbH, сформированным компаниями Rheinmetall Land Systems и KNDS подписал директор Организации по сотрудничеству в области вооружений (Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement – OCCAR) Йоахим Зукер.

Соглашение также предусматривает начальную логистическую поддержку. Стоимость продажи не раскрывается. Благодаря этой покупке количество ББС "Боксер" в составе ВС Литвы превысит 110 машин. Контракт также позволит принять на вооружение новый вариант функционального модуля "Боксер".

Для ВС Литвы будет разработан вариант инженерной машины, который обеспечит улучшение тактической мобильности подразделений. Для этого на борт бронемашины будет интегрировано инженерное оборудование (в т.ч., используемое для разминирования).

Соглашение с ВС Литвы увеличило общее количество заказанных различными странами ББМ "Боксер". На текущий момент для ВС Германии, Нидерландов, Литвы и Великобритании заказано более 1350 бронемашин "Боксер".

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2016 года командование ВС Литвы через OCCAR заключило с совместным предприятием ARTEC GmbH контракт на поставку 88 многоцелевых ББМ "Боксер" с колесной формулой 8х8 в адаптированной версии, трех учебных машин, а также предоставление сопутствующих услуг и оборудования. Стоимость контракта составила 385,6 млн. евро (437 млн. долл.).

Первая пара ББМ была официально принята на вооружение СВ Литвы 9 июля 2019 года. МНО Литвы сообщило о завершении поставок ББМ в рамках первого этапа закупки "Вилкас" ("Боксер") 12 января 2024 года. В ходе второго этапа программы МНО Литвы планирует закупить более 120 дополнительных "Боксер". Переговоры об их закупке начались в 2022 году.

Общая стоимость проекта "Вилкас" составляет около 670 млн. евро. В эту сумму входят как сами ББМ, так и инфраструктура, логистика, запчасти и все боеприпасы.

Адаптированная под требования ВС Литвы бронемашина "Вилкас" вооружена ДУМВ "Самсон" Mk.2 израильской компании Rafael Advanced Defense Systems с 30-мм автоматической пушкой MK-44S, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой с двумя ПТУР "Спайк-LR".

ББМ могут использоваться для борьбы с танками и другой тяжелобронированной техникой благодаря ПТРК "Спайк", а также легкобронированной и небронированной техникой (30-мм пушка).