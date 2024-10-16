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ТАСС

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о готовности передать Киеву ракеты Taurus

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Источник изображения: topwar.ru

У правящей коалиции Германии отсутствует "стратегическое видение вариантов" дальнейшего проведения политики по Украине, отметил он

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что готов передать Украине крылатые ракеты Taurus.

"Если [удары РФ по украинским объектам] не прекратятся, первым шагом станет снятие ограничений на дальность [поставляемых ракет]. Вторым шагом станет поставка Taurus", - приводит его слова телеканал N-TV. По оценкам Мерца, у правящей коалиции ФРГ, состоящей из социал-демократов, свободных демократов и "зеленых", отсутствует "стратегическое видение вариантов" дальнейшего проведения политики по Украине. В то же время кандидат на пост канцлера подчеркнул, что решение о поставках Taurus должно приниматься на общеевропейском уровне. На этом фоне телеканал напоминает, что действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает против поставок на Украину такого типа вооружений.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия выделит 4 млрд евро, что в два раза меньше, чем в текущем году. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции. 

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Германия
Россия
США
Украина
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