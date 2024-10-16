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Военное обозрение

Нидерланды приняли решение о восстановлении танковых частей, расформированных в 2011 году

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Источник изображения: topwar.ru

Нидерланды восстанавливают в составе своих вооруженных сил танковые части, расформированные в 2011 году. Как сообщила пресс-служба Минобороны королевства, принято решение о закупке новых танков немецкого производства.

Нидерланды закупают 46 танков Leopard 2A8 новой постройки в рамках реализуемой совместно с Германией программы. Предполагается, что первые танки поступят в страну уже в 2027 году, а полностью поставки будут завершены в 2030. При этом у голландцев есть опцион еще на шесть новых танков, который они могут реализовать в любой момент.

Танки необходимы для обеспечения боевой мощи вооруженных сил. С возвращением на вооружение боевого танка Нидерланды укрепляют боевую мощь своих вооруженных сил. Мы также реализуем требование НАТО,

— говорится в сообщении Минобороны Нидерландов.

Таким образом, в составе ВС королевства появится первый танковый батальон после расформирования танковых частей в 2011 году. На данный момент танковые силы Нидерландов представлены ротой из 18 танков Leopard 2A6 в составе 414-го танкового батальона германского Бундесвера. Кстати, танки принадлежат немцам и отданы в аренду. Новый батальон также будет дислоцироваться в Германии, на полигоне НАТО в Берген-Хоне. Службу в нем будут нести контрактники.

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Страны
Германия
Нидерланды
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
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