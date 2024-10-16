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Вестник Мордовии

"Новая" "Богдана-БГ" для ВСУ на самом деле измененный советский "Гиацинт"

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В сводках, поступающих с линии боевого соприкосновения, довольно регулярно сообщается об уничтожении находящихся на вооружении ВСУ самоходных артиллерийских установок 2С22 "Богдана".

Кроме того, российские беспилотники и артиллерия постоянно выводят из строя и другие САУ и буксируемые орудия различных типов, как бывшие советские, так и поставленные западными государствами. Поэтому ВСУ постоянно испытывают определенный дефицит в артсистемах.

Чтобы восполнить потери, командование необандеровцев решило пустить в дело орудия, у которых стволы исчерпали свой ресурс, например, это 152-мм пушки 2А36 "Гиацинт Б".

Так, по сути, и появилась "Богдана-БГ", это тот же самый Гиацинт Б", но с новым стволом калибра 155 мм. По разным оценкам, эта гаубица будет способна использовать западные боеприпасы с дальностью стрельбы до 50 километров.

Существует мнение, что их модернизация будет проводиться в одном из государств Восточной Европы. Правда, нет данных, что показанное недавно "новое" орудие прошло какие-либо испытания, и неизвестно, когда оно будет готово к реальному использованию.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С5 Гиацинт
Проекты
БПЛА
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