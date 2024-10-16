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Известия.ru

Горное дело: начались российско-пакистанские учения «Дружба-2024»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие отработают приемы борьбы с террористами

Стартовали совместные российско-пакистанские тактические учения «Дружба-2024». В этом году они проходят на базе пакистанского национального центра по борьбе с терроризмом. На них отработают слаженность действий военнослужащих и подразделений при борьбе с террористами в горных районах. Эксперты отмечают, что такие учения не только способствуют повышению профессионализма личного состава, но и укрепляют отношения между двумя странами.

Центр по борьбе с терроризмом «Пабби»

Совместные учения «Дружба-2024» пройдут с 14 по 26 октября на территории пакистанского национального центра по борьбе с терроризмом «Пабби», который расположен недалеко от одноименного города. В них принимают участие военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа из Волгоградской области. К месту проведения они были доставлены самолетом Ил-76 Воздушно-космических сил России, сообщили в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве рассказали, что в ходе учений военнослужащие двух стран отработают взаимодействие при выполнении задач по уничтожению незаконных вооруженных формирований в горной местности, а также ведение разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий.

Фото: Министерство обороны РФ

Источник изображения: iz.ru

Проведение совместных тактических учений направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, отметили в Минобороны РФ.

Эти учения для нас важны, так как позволяют налаживать с армией Пакистана отношения нового типа, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Много десятилетий мы стояли по разные стороны границы и у нас было достаточно жесткое противостояние, — отметил он. — Сегодня мы начинаем новый этап взаимодействия. И такие учения важны как акт доверия друг к другу. Безусловно, важен и обмен реальным опытом. У пакистанцев есть своя история борьбы с терроризмом — они с ним довольно часто сталкиваются. Мы, если вспомнить события в Афганистане и постсоветской Средней Азии, тоже не раз давали отпор террористам. Это очень важная, правильная и интересная история.

Пакистанцам будет интересен опыт специальной военной операцией, считает эксперт.

— Мы, возможно, поделимся какими-то тактическими элементами, — отметил он. — Но этот вопрос к тем, кто учения организует и проводит.

Специальная военная операция не отменяет всю остальную военную деятельность Вооруженных сил РФ, отметил военный эксперт Роман Шкурлатов.

— Для России учения с Пакистаном важны, — отметил он. — Они плановые, и предпосылок их отменять или переносить нет. Не стоит забывать, что в них задействовано не такое большое количество сил и средств — они носят локальный антитеррористический характер. С Пакистаном Россия в последние годы активно выстраивает взаимоотношения, в том числе и в военной сфере. В силу быстро меняющейся мировой обстановки Глобальный Юг, куда входит и Пакистан, становится одним из центров силы на планете. По этой причине для нас эта страна — важный международный партнер в том числе и в военно-политическом аспекте.

Фото: Министерство обороны РФ

Источник изображения: iz.ru

Эксперт отметил, что Пакистан — страна во многом горная, ведущая в сложной местности операции по противодействия терроризму.

— Из-за бурных событий в мире терроризм сейчас отошел на второй план, но это не означает, что он исчез, — рассказал Роман Шкурлатов. — Нам надо быть готовым к отражению террористических угроз.

История российско-пакистанских учений «Дружба»

Российско-пакистанские учения «Дружба» проводятся с 2016 года по очереди в каждой из стран. В них Вооруженные силы РФ традиционно представляют подразделения Южного военного округа.

Не первый раз их принимает военный полигон в районе пакистанского города Пабби. В частности, в 2020 году здесь отрабатывали свои действия 50 военнослужащих спецподразделений Вооруженных сил Пакистана и рота специального назначения 49-й общевойсковой армии ЮВО.

Их участники не раз подчеркивали, что совместные тренировки способствуют улучшению профессиональной подготовки личного состава армий двух стран.

Военно-политические отношения между Россией и Пакистаном активно развиваются с 1990-х годов. Первые поставки российских вооружений Исламабаду осуществлялись в 1996–2004 годах. Тогда Москва отправила около 70 вертолетов Ми-17. Вскоре после этого продажи вооружений Пакистану приостановились и были возобновлены в 2014 году.

В 2017 году Россия завершила поставку в Пакистан четырех ударных вертолетов Ми-35. В том же году Исламабад получил два транспортных вертолета Ми-171Е.

Ми-35

Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Начиная с 2014 года руководство министерства обороны Пакистана участвует в ежегодных московских конференциях по международной безопасности. Действует российско-пакистанский Военно-консультативный комитет по вопросам обороны и безопасности.

В северной части Аравийского моря проводились росийско-пакистанские учения «Аравийский муссон» по пресечению деятельности пиратских и других преступных групп.

Партнерство в военной области планируется укреплять. В июле этого года состоялась встреча заместителя министра обороны РФ Александра Фомина и главы объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Пакистана Сахира Шамшада Мирзы.

В ходе мероприятия стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в области укрепления международной и региональной безопасности. Также в Минобороны РФ отметили, что прошедшие переговоры стали очередным шагом в укреплении взаимовыгодных отношений между двумя государствами.


Владимир Матвеев

Богдан Степовой

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