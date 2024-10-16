Ядерный угар: какие угрозы России несут учения Steadfast Noon

В Кремле считают, что маневры НАТО ведут к нагнетанию напряженности

В ходе учений НАТО Steadfast Noon, стартовавших 14 октября, будут отрабатываться миссии, в которых авиация альянса будет нести ядерные боеголовки США. В них примет участие около 2 тыс. человек из 13 стран и более 60 самолетов. В Кремле считают, что учения ведут к нагнетанию напряженности. Эксперты отметили, что территория проведения маневров выбрана так, чтобы не задеть напрямую стратегические интересы России, но при этом показать ей свои окрепшие силы на северном фланге после вступления в блок Швеции и Финляндии. О возрастающей активности НАТО у северных границ России и возможных последствиях этого — в материале «Известий».

Сколько стран примет участие в ядерных учениях Steadfast Noon

Ежегодные масштабные ядерные учения Steadfast Noon с участием 2 тыс. военнослужащих из 13 стран НАТО и более 60 самолетов начались 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

«В нестабильном мире жизненно важно проверить нашу оборону и укрепить ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готово и способно отреагировать на любую угрозу», — заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте.

Маневры продлятся две недели. В них будут отрабатываться вопросы применения ядерного арсенала авиацией альянса. Боевое оружие в ходе учений использоваться не будет.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте Источник изображения: Фото: TASS/AP/Kin Cheung

В этом году полеты в основном планируются над принимающими странами — Бельгией и Нидерландами, а также в воздушном пространстве над Данией, Великобританией и Северным морем.

Ядерные учения НАТО проводятся каждый год в октябре. 4 октября стало известно, что Финляндия впервые примет участие в этих маневрах.

В пресс-службе НАТО также напомнили, что альянс постоянно предпринимает шаги «для обеспечения надежности и эффективности сил ядерного сдерживания». В частности, в 2024 году новые истребители Нидерландов F-35A были признаны годными для использования в миссиях по ядерному сдерживанию.

Истребитель Нидерландов F-35A Источник изображения: Фото: ВВС Италии

НАТО, безусловно, обостряет ситуацию, проводя ядерные учения у российских границ, рассказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета по обороне, депутат Государственной думы Алексей Журавлев.

— В них, между прочим, первый раз принимает участие Финляндия, которая больше полувека сохраняла нейтралитет, — отметил он. — Это означает, что на территорию этой страны будет ввезено американское ядерное оружие, которого раньше там никогда не было. Мы знаем, чем это ранее заканчивалось в Италии, Германии, Бельгии, Турции — авиабомбы из США, которые будто бы доставляли на временное хранение, находятся там до сих пор. Между прочим, это боеприпасы с модулями планирования, которые с самолетов НАТО можно запускать по России, даже не пересекая нашу границу, то есть угроза нападения с той же финской стороны возрастает многократно.

Какая цель у учений Steadfast Noon

Регион проведения учений был выбран с целью наглядной демонстрации возможностей НАТО на северном фланге, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Северное море граничит с Великобританией, Голландией, Данией и Норвегией, и к российским стратегическим интересам оно не относится, — объяснил он. — Но сейчас НАТО усилилось на севере. Теперь Финляндия и Швеция в альянсе. Раньше была только Норвегия. Над Балтикой решили не летать, видимо, чтобы не дергать «кота за усы». А акватория Северного моря не задевает интересы России напрямую, поэтому здесь уже можно продемонстрировать свою силу.

По словам эксперта, и Россия, и Запад всегда реагируют на те или иные серьезные события в противоположном стане.

— Мы сто процентов будем наблюдать за этими учениями. Нам нужно знать своего противника. Видеть его возможности и ошибки. Использовать в маневрах будут, скорее всего, F-35, так как у НАТО это единый самолет, который является массовым носителем ядерных бомб тактического звена. Они также адаптированы для применения тех ядерных бомб, которые есть на европейских складах. И составляют основу ВВС нескольких стран НАТО. В частности, с помощью F-35 они могут отработать нанесение удара через водное пространство по наземным объектам, — отметил Дмитрий Корнев.

Истребитель F-35B Источник изображения: Фото: TASS/EPA/POOL/Petros Karadjias

Он напомнил, что в конце октября мы будем проводить учения стратегических ядерных сил. Судя по опубликованным навигационным предупреждениям, ожидаются пуски из Плесецка и Баренцева моря, а также что-то затевается в Охотском море.

ВКС России будут следить за учениями Steadfast Noon, рассказал «Известиям» экс-начальник морской авиации ВМФ, Герой России генерал-майор Игорь Кожин.

Это грубейшее нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия, где первый пункт звучит так: страны, обладающие ядерным оружием, ни прямо, ни косвенно не должны знакомить страны, не обладающие ядерным оружием, с его хранением, производством, эксплуатацией и применением. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

— На территории Европы находится около 150–200 американских атомных бомб В61, — уточнил он. — Они находятся в Италии, Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции. И самолеты этих стран приспособлены к применению этих боеголовок. Но, естественно, им нужны тренировки не только на бумаге. Так как на самолетах будут установлены муляжи, а не настоящие ядерные боеприпасы, то пуски ракет и бомб будут электронными. Кстати, на территории Литвы и Латвии находятся аэродромы, где эти самолеты находятся постоянно и несут боевое дежурство. По прямой до Петербурга 200 км, для истребителя многофункционального это пять минут полета. Такой же легкий доступ оттуда и к Калининграду. Так что эти учения — это серьезная угроза для нас.

Как отреагировала Россия на ядерные учения НАТО

Во всех заявлениях НАТО подчеркивается, что план учений никак не связан с заявлениями России о возможном применении ядерного оружия.

«Мы не подстраиваемся под то, что говорится или не говорится в тот или иной день, — сказал замгенсека НАТО Ангус Лапсли. — Мы стремимся сдерживать любых противников, в первую очередь Россию, различными способами, включая обычное сдерживание».

В военном блоке также подчеркнули, что эти учения не стоит квалифицировать как прямую реакцию на СВО, но добавили, что они должны послать некий сигнал Москве о том, что альянс готов использовать ядерное оружие при худшем сценарии развития событий.

Военнослужащий ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, учения НАТО ведут к нагнетанию напряженности. Он также сказал, что в Кремле считают необходимыми переговоры о ядерном оружии, но с учетом нынешнего положения дел. Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что попытка НАТО запугать демонстрацией своей ядерной мощи не приведет к результату.

«Реакция России на любой шаг Запада, угрожающий нашей национальной безопасности, последует незамедлительно», — заметил он.

Учения НАТО нужно воспринимать в контексте демонстрации России ядерного потенциала альянса, сказал в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Центра проблем безопасности РАН Константин Блохин.

— Очевидно, что Запад по крайней мере пытается создать видимость того, что он поднимает ставки и идет на эскалацию. А также, может быть, дает понять, что, защищая Украину, пойдет на немыслимое — вплоть до третьей мировой войны, — добавил он.

По мнению эксперта, подобными учениями НАТО, и в частности США, может пытаться заставить Москву силой сесть за стол переговоров и принять те условия по стратегической стабильности, которые оно навязывает. Речь идет о попытках американского президента Джо Байдена пролоббировать переговоры с Москвой по ограничению распространения ядерного оружия (или новому ДСНВ).

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин Источник изображения: iz.ru

— Разговоры о возможном новом ДСНВ имеют несколько ограничений. Первое — если к власти снова придет Дональд Трамп, то на новом договоре подобного рода можно поставить крест, так как все республиканцы рассматривают такие переговоры с Москвой как слабость. Именно они выходили из Договора по ПРО, а сам Трамп выходил из ДРСМД, — уточнил эксперт.

Второй фактор связан с КНР. Американцы хотят в этот двусторонний договор с РФ вовлечь и Пекин. При этом китайцы говорят, что на США и РФ приходится 90% всего ядерного потенциала и КНР может присоединиться к такому договору, лишь когда их потенциал будет сравним.

— Третий фактор — российский. США хотят ограничить российское гиперзвуковое оружие, — пояснил Константин Блохин.

По мнению специалиста, очень маловероятно, что Москва пойдет на подобные переговоры, но если и пойдет, то тогда Вашингтон должен идти на значимые геополитические уступки. В любом случае сейчас предпосылок для этого нет.

Тем временем замглавы МИД РФ Сергей Рябков анонсировал встречу ядерной «пятерки» (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция). При этом он выразил надежду, что «западная тройка участников этого формата будет вести себя хотя бы немного более конструктивно».

Юлия Леонова

Леонид Самуна