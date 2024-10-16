Глава офиса президента отметил, что страна постоянно просит и требует поставок у Запада

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Украина испытывает серьезный дефицит средств противовоздушной обороны и постоянно добивается их получения от западных партнеров. Об этом заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.

"[На счету] каждая единица средств ПВО. <...> Мы не останавливаемся для того, чтобы говорить с нашими партнерами, просить и требовать [их поставок]. Потому что этого не хватает", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

Ранее Киев требовал от Запада сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины. Однако президент страны Владимир Зеленский после встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте признал, что союзники не готовы это делать.

Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передавать новую военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Тем самым в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы Вооруженных сил Украины.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта.