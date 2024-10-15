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На Украине показали Су-27 с американскими бомбами

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Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters.

На Украине показали истребитель Су-27 с американскими бомбами SDB

Воздушные силы Украины впервые показали на видео советский истребитель Су-27, вооруженный американскими управляемыми бомбами GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB). Об этом сообщает Army Recognition.

На ролике показали установку четырех бомб GBU-39 на держатель BRU-61, который вмещает четыре бомбы. Американский держатель установили на стандартный пилон Су-27 через специальный адаптер.

GBU-39 приняли на вооружение Военно-воздушных сил США в 2006 году. После отделения от самолета SDB раскладывает крылья и летит к цели по данным системы навигации. Фугасно-проникающая боевая часть бомбы способна пробить до 90 сантиметров железобетона.

В апреле издание The War Zone писало, что пилоты Воздушных сил Украины получили планшеты iPad для управления западным оружием советских Су-27.

В феврале стало известно, что бомба GBU-39/B, которая входит в состав боеприпаса GLSDB для реактивных систем залпового огня, стоит около 50 тысяч долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
GBU-39
Су-27
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