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Военное обозрение

«Хизбалла» опубликовала кадры, демонстрирующие некоторые беспилотники из арсенала группировки

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Источник изображения: topwar.ru

Ливанская шиитская милиция «Хизбалла» опубликовала кадры, демонстрирующие некоторые типы беспилотников из арсенала группировки.

В частности, посмотрев опубликованные «Хизбаллой» кадры, можно убедиться, что движение располагает разными типами ударных беспилотников — от компактных барражирующих боеприпасов до довольно крупных дронов-камикадзе самолетного типа.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Ранее «Хизбалла» совершила успешную атаку при помощи беспилотников по тренировочному лагерю израильской пехотной бригады «Голани». По информации израильских источников, всего военный объект атаковали три БПЛА, два из которых якобы удалось сбить, а третий поразил помещение столовой подразделения ЦАХАЛ, в результате чего получили ранения 110 военнослужащих.

Примечательно, что перед атакой по какой-то причине не было сирен воздушной тревоги. При этом, по некоторым данным, ливанцы знали точные координаты здания столовой, время приема пищи и составили маршрут БПЛА так, что тот летел на высоте, на которой израильские радары не способны засечь небольшие движущиеся объекты.

Также сообщается, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху призвал генсека ООН Антониу Гутерриша немедленно вывести из зоны боевых действий на юге Ливана миротворческий контингент международной организации, размещенный там по мандату Совбеза от марта 1978 года. Силы ООН в Ливане были уполномочены следить за прекращением огня между ЦАХАЛ и «Хизбаллой».

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