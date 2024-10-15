Путин внёс в Госдуму на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с КНДР

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Российская Государственная Дума в ближайшее время рассмотрит проект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Документ сегодня в Нижнюю палату российского Парламента внес Владимир Путин, он уже поступил председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Российские депутаты получили на рассмотрение проект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Документ должен быть принят Госдумой в трех чтениях, затем отправлен на утверждение в Совет Федерации. После прохождения Совфеда он снова вернется на подпись президенту и после этого вступит в силу.

Напомним, что договор Россия и КНДР подписали в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян летом этого года, он предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников, а также содержит обязательство сторон не входить с третьими странами в какие-либо соглашения, противоречащие ключевым интересам Пхеньяна и Москвы. Кроме того, в рамках договора Россия и КНДР будут развивать и уже развивают военно-техническое сотрудничество. Также Москва официально отказалась от соблюдения западных санкций в отношении КНДР. В общем, договор всеобъемлющий и включает в себя много всего.

Отметим, что эта новость подольет масла в огонь, сегодня Зеленский в вечернем обращении заявил, что Россия и КНДР якобы договорились отправить северокорейских солдат воевать на Донбасс. По его словам, 10 тысяч корейцев уже тренируются, а в готовности еще «тысячи». В общем, в Киеве готовы обвинить Пхеньян в участии в войне против Украины.