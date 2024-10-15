МО РФ предложило расширить список ветеранов боевых действий

В него предложили включить военнослужащих, которые отражают вторжение на прилегающей к зоне СВО госгранице

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минобороны России предлагает относить к ветеранам боевых действий военных, отражающих вторжение в РФ и провокации на госгранице на территориях регионов, прилегающих к зоне СВО.

"Слова "а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года" заменить словами "на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, отражения вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года", - говорится в проекте изменений в закон "О ветеранах", с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, список прилегающих к зоне СВО территорий будет определять правительство России.

Расходы на расширение списка военных, относящихся к ветеранам боевых действий, составят более 3,4 млрд рублей в 2025-2027 годах.

"Предполагаемые суммарные расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах" составят в 2025 году - 1 031 256 тыс. рублей; в 2026 году - 1 124 650 тыс. рублей; в 2027 году - 1 256 986 тыс. рублей", - говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.