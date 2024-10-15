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ТАСС

Песков заявил, что ЕС скорректировал риторику по Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Москва открыто заявила о том, какая может быть реакция на такое стремительное повышение степени вовлеченности Запада в конфликт, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Европа, очевидно, испытывает опасения в связи с ситуацией на Украине, понимая, насколько серьезно Россия может отреагировать на повышение градуса в конфликте. Тем не менее, ЕС продолжает поддержку Киева, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с "Известиями".

Так он прокомментировал изменение риторики европейских стран относительно ситуации на Украине.

"Да, они испытывают опасения, ибо российская сторона открыто заявила о том, какая может быть наша реакция на такое стремительное повышение степени их (западных стран - прим. ТАСС) вовлеченности в конфликт", - сказал Песков. "А в остальном ничего не поменялось: поддержка Украины продолжается", - констатировал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что страны Запада продолжают "и косвенную, и прямую вовлеченность" в украинский конфликт. По мнению Пескова, пока рано списывать изменение риторики Европы на то, что она якобы "перешла от стадии отрицания к стадии принятия". "Глупо было бы так думать", - прокомментировал он такие предположения. 

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