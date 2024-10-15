NASA отправило зонд Europa Clipper для исследования спутника Юпитера

Europa Clipper станет первым аппаратом NASA, специально созданным для исследования ледяных океанов в Солнечной системе

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Космический аппарат NASA Europa Clipper, предназначенный для изучения спутника Юпитера - Европы, был успешно запущен в понедельник с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy с Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Трансляция велась в прямом эфире на сайте NASA.

Запуск, первоначально запланированный на 10 октября, был отложен из-за урагана "Милтон". Однако после оценки состояния стартовых площадок команда дала разрешение на возвращение аппарата на старт. Теперь зонд отправился на орбиту.

Europa Clipper станет первым аппаратом NASA, специально созданным для исследования ледяных океанов в нашей Солнечной системе. Основная цель миссии - выяснить, может ли подледный океан Европы быть пригодным для жизни.

На борту Europa Clipper установлены девять научных инструментов, которые будут исследовать океан, скрытый под толстой ледяной оболочкой спутника. По оценкам ученых, океан Европы содержит в два раза больше воды, чем все океаны Земли.

Европа представляет собой один из четырех крупнейших спутников Юпитера, открытых Галилео Галилеем еще в XVII веке. Ее поверхность покрыта льдом, под которым существует многокилометровый океан из жидкой воды. Планетологи считают его одним из вероятных очагов внеземной жизни. В пользу этого говорит то, что этот водоем обменивается газами и минералами со льдом на поверхности, а также содержит в себе водород и некоторые другие вещества, способные поддерживать жизнь микробов.

По этой причине ученых давно интересует то, как возник подледный океан Европы и каким химическим составом он обладает. Особенный интерес представляет возраст этого внеземного водоема, а также то, возник ли он на спутнике Юпитера из местных отложений льда и горных пород или же его породили астероиды и кометы, упавшие на поверхность Европы в далеком прошлом.