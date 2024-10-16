Войти
Lenta.ru

Роботов Tesla разоблачили

332
0
0
Фото: Tesla / Handout / Reuters
Фото: Tesla / Handout / Reuters.

Tesla скрыла, что ее роботами управляли живые люди, а не ИИ

Корпорация Tesla не стала раскрывать, что ее роботами управляют живые люди, а не искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает издание The Verge.

На презентации «Мы, робот» в ночь на 11 октября Tesla показала беспилотное такси и новые модели роботов Optimus. После презентации роботы вышли к зрителям, общались с ними и подавали коктейли. По мнению журналистов медиа, гуманоидами управляли живые операторы, о чем Tesla не стала говорить.

О том, что роботами на презентации могли управлять дистанционно, заявил известный IT-блогер Маркес Браунли. По его словам, во время общения машины демонстрировали быструю реакцию и сообразительность, что не свойственно современным роботам. «Я верил Tesla, как и все остальные», — заметил разоблачивший гуманоидов Илона Маска Браунли.

Энтузиаст в сфере ИИ Роберт Скобле опубликовал в X свой разговор с одним из роботов. Автор тоже обратил внимание на быструю реакцию Optimus и заметил, что все роботы имели разные голоса. По словам Скобле, это доказывает, что машинами удаленно управляли операторы. «Занимающиеся ИИ люди будут разочарованы, но не я», — подытожил блогер.

Также журналисты The Verge отметили, что на некоторые вопросы роботы отвечали, что «сегодня им помогает человек». «Не похоже, что Tesla старалась изо всех сил заставить кого-то верить, что машины Optimus действуют самостоятельно», — подчеркнули авторы.

11 октября авторы Bloomberg заметили, что после презентации роботакси акции Tesla на премаркете упали на 7 процентов. Реакцию рынка объяснили отсутствием конкретики по разработке представленных продуктов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Tesla
Персоны
Илон Маск
Проекты
AI
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.10 14:13
  • 674
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.10 13:29
  • 11
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 16.10 12:48
  • 1
Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа
  • 16.10 12:02
  • 1
Атомный ракетный подводный крейсер "Князь Пожарский" на испытаниях
  • 16.10 10:13
  • 5152
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.10 08:33
  • 3
Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора
  • 15.10 23:20
  • 0
Возможен ли мир на территории б. Украины? И, если да, то на каких условиях?
  • 15.10 15:21
  • 1
Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ
  • 15.10 07:51
  • 1
Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО
  • 15.10 07:47
  • 1
В Москве с большим интересом наблюдают за развитием космической программы США - Песков
  • 15.10 07:35
  • 2
Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере
  • 15.10 04:02
  • 0
Ответ на "Корабли России и Китая выполнили в Тихом океане практические учебные стрельбы"
  • 14.10 23:41
  • 0
Ответ на "Несуществующий российский корабль успел превзойти действующий американский"
  • 14.10 23:27
  • 1
SpaceX впервые удалось поймать первую ступень Starship
  • 14.10 22:22
  • 0
О причинах американской уверенности в превосходстве своей авиации над ПВО.