Жизнь как полет! Олегу Демченко исполнилось 80 лет

Олег Федорович Демченко. Источник: Валерий Агеев

Олег Федорович Демченко родился 13 октября 1944 года в селе Пресновка Северо-Казахстанской области. В 1968 году заканчивает Куйбышевский авиационный институт, после окончания которого работает начальником производства на предприятиях Министерства авиационной промышленности, где в 1981—1992 годах занимал ряд ответственных должностей, в том числе начальника Главного управления, члена коллегии МАП. В 1987 году О. Ф. Демченко заканчивает Академию народного хозяйства СССР.

В период с 1992 года - первый заместитель генерального конструктора, генеральный директор завода ОКБ им. Яковлева, а с 1994 года ставится его президентом (по 2001 год).

С 2003 года генеральный директор — генеральный конструктор ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева», президент ОАО «Научно-производственная корпорация «ИРКУТ». С 2008 года старший вице-президент по проекту МС-21, а с 2009 года — старший вице-президент по коммерческой авиации.

Владимир Путин, Юрий Слюсарь и Олег Демченко. Источник: Валерий Агеев

Великая тройка руководителей российского авиапрома

Олег Демченко и его предшественник на посту президента «Иркута» и также один из создателей ОАК Алексей Федоров, а также генконструктор «Сухого» и сменивший Федорова в ОАК Михаил Погосян (ныне ректор Московского авиационного института) – это без преувеличения великая тройка руководителей российской авиапромышленности 2000–2010-х гг., говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Источник: Валерий Агеев

По его словам, с именами этих людей связано само спасение отечественного авиапрома после кризиса 90-х и все реализованные программы последующих лет. В случае Демченко речь идет о таких программах, как многофункциональный истребитель Су-30МКИ, который вместе с модификациями построен и заказан в количестве более 500 единиц, первый разработанный с нуля после распада СССР в России крупный военный самолет – учебно-боевой Як-130, который поступил на вооружение ВВС России и еще полудесятка стран.

Амбициозная и важная программа

Наконец, одна из самых амбициозных и важных программ – по созданию магистрального авиалайнера МС-21-300, которая сейчас вышла на этап сертификации машины, – тоже его инициатива, отметил Макиенко.

Вот что вспоминал сам Олег Демченко об истории создания этого самолета:

- Мы знали, что России нужна современная машина для замены самого массового пассажирского самолета Ту-154. Было также понятно, что будущему лайнеру предстоит конкурировать на рынке с "Боингом" и "Эрбасом". Потому самолет должен быть самым комфортабельным в своем классе и одновременно иметь привлекательные для авиакомпаний экономические характеристики. Звучит просто и понятно, но как это решить технически? И вот я стал приглашать к нам в ОКБ Яковлева корифеев нашей отрасли, в том числе выдающегося конструктора "Илов" Генриха Новожилова. Обсуждали, спорили, иногда ругались. В результате пришли к выводу: необходимо делать композитное крыло. Только оно способно существенно улучшить аэродинамику самолета. В 2002 году эскизный проект был завершен. В 2003-м он победил на конкурсе Росавиакосмоса. К сожалению, с 2003 по 2008 год существенных средств на разработку нового самолета нам не выделялось. Тем не менее они нашлись. У корпорации "Иркут", объединившей потенциал ОКБ Яковлева и Иркутского авиазавода, были экспортные контракты на поставку истребителей Су-30МКИ и учебно-боевых самолетов Як-130. Часть вырученных средств пошла на разработку МС-21. Но полномасштабные работы мы смогли развернуть лишь в 2008 году, когда началось полноценное государственное финансирование. Тогда же указом президента России корпорация "Иркут" была назначена головным исполнителем программы МС-21. Мы стали первыми, кто отважился на крыло из карбона, а вот разработчики другого нового российского самолета - "Суперджета" - решили остаться с металлическим. Естественно., у нас сомнения были. Авиация вся рисковая, такой уж это, образно говоря, вид спорта. Другое дело, что в нашей традиции - тщательно просчитывать все, что возможно, еще на этапе проектирования. Про МС-21 мне некоторые конструкторы говорили: - Олег, не рискуй, сделай железное крыло. Но в лучшем случае такой самолет стал бы усовершенствованной версией Ту-154. Но на рынок с таким продуктом сегодня выходить бессмысленно.

Указом президента Российской Федерации №369 от 16 июля 2015 г. президент ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Федорович Демченко награжден Орденом Александра Невского за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Истребители Су-30СМ и Як-130

Под руководством Олега Демченко корпорация «Иркут» добилась значительных успехов в создании новейшей авиационной техники. Он внес большой личный вклад в организацию разработки и серийного производства учебно-боевого самолета нового поколения Як-130. Предприятие в последние годы существенно увеличило выпуск самолетов Су-30СМ и Як-130 по государственному оборонному заказу.

Як-130. Источник: Валерий Агеев

За выполнение всех обязательств по поставкам Минобороны России в срок и с высоким качеством коллектив корпорации «Иркут» отмечен благодарностью президента Российской Федерации. Шесть лет подряд (в 2009-2014 гг.) Министерство промышленности и торговли РФ присваивало корпорации «Иркут» звание лучшего экспортера в номинации «Авиастроение (самолетостроение)».

Компанейский и деловой человек

Вот что говорил о Демченко генеральный конструктор — заместитель Генерального директора ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» Сергей Коротков:

- С Олегом Федоровичем Демченко я встретился впервые в 90-е годы прошлого века, когда он руководил ОКБ им. А.С. Яковлева, а я работал на «Сухом». С первого дня знакомства, несмотря на приличную разницу в возрасте, он относился ко мне как равному себе и человеку, и инженеру.

Я чем-то привлек его и он даже предложил пойти к нему заместителем. Правда, с одним «но». Надо было уволиться с того места, где я работал (зам. генерального директора компании «Сухой»), а Олег Федорович, как он выразился, меня бы «подобрал» и сделал бы большим начальником! Но я остался на прежнем месте, а до сих пор в околоавиационных кругах периодически спрашивают:

- Ну что Демченко еще не уволил Короткова, чтобы взять к себе заместителем?

Мы, наверное, с ним чем-то похожи, может, смотрим одинаково на какие-то вещи. Нас, вероятно, объединяют те люди, специалисты, которые работают вокруг нас, общие знакомые.

Олег Федорович – человек компанейский и это всем известно. В любой ситуации он собирает вокруг себя слушателей. Это и инженеры, и журналисты. Демченко и сам что-то говорит и в то же время может выслушать любого оппонента. При этом он незаметно решает какие-то свои вопросы, переходя от дружеской беседы к деловой. И это большое искусство.

Олег Демченко и Сергей Коротков. Источник: Валерий Агеев

Руководимые им коллективы и лично О. Ф. Демченко поддерживали тесные творческие связи с ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского. Соискатель в адъюнктуре ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского по кафедре военной экономики и программ вооружения (2002—2004). Принимал непосредственное участие в работе научной школы «Военно-экономический анализ авиационной техники и вооружения».

Олег Фёдорович Демченко награждён многими наградами, такими как, ордена: «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Знак Почёта», различные медали, включая Золотую авиационную медаль Международной авиационной федерации.

В 2014 г. в номинации "За личный вклад в развитие авиационной промышленности" Олег Федорович Демченко стал победителем конкурса "Авиастроитель года". Победители в этой номинации определялись оргкомитетом конкурса среди руководителей лучших предприятий и организаций отрасли, с учетом достигнутых ими результатов деятельности. Он также яляется лауреатом Национальной премии «Золотая идея» за вклад в разработку продукции военного назначения.

Валерий Агеев