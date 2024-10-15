Boeing сократит 17000 рабочих мест: компания пытается остаться конкурентоспособной

Забастовка парализует производство и влияет на график разработки самолётов 777X

Президент и генеральный директор Boeing Келли Ортберг объявил о сокращении общей численности сотрудников компании на 10%, что означает примерно 17 000 рабочих мест, включая руководителей и менеджеров, в ближайшие месяцы. Это решение было принято для обеспечения конкурентоспособности компании и долгосрочной поставки продукции клиентам.

Этот шаг был объявлен на фоне продолжающейся забастовки, которая привела к остановке производства на большинстве заводов Boeing, включая те, где производится самый продаваемый самолёт 737 Max. В забастовке, начавшейся в середине сентября, участвуют около 33 000 членов профсоюза, что нанесло значительный ущерб Boeing, поскольку компания получает половину стоимости самолёта после доставки заказа клиенту.

Помимо увольнений, Ортберг также объявил об отсрочке разработки самолётов 777X из-за проблем в ходе разработки и продолжающейся остановки работ. Теперь компания планирует поставить новые широкофюзеляжные самолёты в 2026 году вместо 2025 года.

Эти решения были приняты на фоне сложной ситуации, в которой оказалась компания в начале 2024 года после инцидента с оторвавшейся заглушкой двери во время рейса на самолёте 737 Max 9 Alaska Airlines. Сообщений о пострадавших не поступало, а самолёт эксплуатировался только с ноября прошлого года.

В июле компания согласилась признать себя виновной в сговоре с целью обмана правительства США после двух фатальных катастроф в 2018 и 2019 годах, в которых погибло 346 человек. Boeing также понесла сотни миллионов убытков в результате задержки возвращения Starliner с МКС. Первый пилотируемый полёт компании должен был продлиться всего несколько дней, но проблемы с оборудованием помешали придерживаться первоначального графика. В конце концов, Starliner вернулся на Землю несколько месяцев спустя, без астронавтов, которых он изначально доставил на космическую станцию. Теперь его экипаж вернётся домой на капсуле SpaceX Dragon в феврале следующего года.

Мы должны провести структурные изменения, чтобы гарантировать, что сможем оставаться конкурентоспособными и поставлять продукцию нашим клиентам в долгосрочной перспективе, — сказал Ортберг.